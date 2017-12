Experiența a decis învingătoarea

Duminică, în Sala Sporturilor din Constanța, HC Dobrogea Sud a dispus cu 43-27 de HC Farul, într-un meci din cadrul primei etape a Diviziei A la handbal masculin (liga a doua). La primul meci oficial pentru cele două echipe înființate în această vară a ținut să asiste un public numeros, constănțenii arătându-și încă o dată dragostea pentru handbal. Circa 1.000 de spectatori au urmărit un duel dezechilibrat, câștigat fără probleme de HC Dobrogea Sud, echipă care se anunță drept principala candidată la promovarea în Liga Națională. „Eu personal și toată echipa anticipam acest rezultat. Chiar dacă am câștigat la diferență mare, jocul nostru nu a fost foarte bun și poate fi mult îmbunătățit. Îmi doresc ca în viitor să putem arăta publicului constănțean o calitate a handbalului mult mai bună. Mă bucur că a venit multă lume la meci, se vede că suntem foarte iubiți la Constanța”, a declarat după meci fostul internațional Ionuț Stănescu, actualmente președinte la HC Dobrogea Sud. „Atmosfera a fost foarte frumoasă, mă bucur că a venit atâta lume la sală. În etapa viitoare, cu echipa din Moreni, ne așteptăm la un meci mai ușor. Cel mai important pentru noi va fi meciul de la Suceava, din etapa a treia, așa că partida cu Moreni va fi doar de pregătire pentru jocul de la Suceava”, a precizat antrenorul principal Djordje Cirkovic.

HC Farul, la care, dacă îi excludem pe veteranii Murtaza (37 de ani) și Tucanu (41 de ani), găsim doar jucători cu vârsta între 19 și 23 de ani, a ținut aproape de adversara sa în prima repriză, dar a cedat ritmul după pauză. „Mă bucur că am putut juca încă din start cu cea mai bună echipă a campionatului, care, în opinia mea, nu are adversar în Divizia A. Mă aștept ca și noi să dobândim o experiență cât mai mare, odată cu meciurile de campionat. Am cedat net în repriza a doua, dar asta și pentru că am început destul de târziu pregătirea specifică. Noi ne-am antrenat mai mult în aer liber, am intrat târziu în sală și nu a fost suficient pentru a face față. Asta și pentru că toate celelalte probleme s-au rezolvat destul de târziu, inclusiv cu finanțarea clubului de la Consiliul Local și Consiliul Județean. De aceea nu am putut face nici o pregătire centralizată, nici meciuri de verificare. Dar sunt lucruri pe care le putem remedia din mers”, a afirmat Eden Hairi, antrenor principal la HC Farul. „S-a văzut clar plusul de experiență al celor de la Dobrogea Sud. Practic este diferența dintre un salariu de 3.500 de euro pe lună și unul de 2.000 de lei pe lună, sau între jucători de 40 de ani și jucători de 19 ani... Mă bucur pentru evoluția echipei mele din prima repriză. Este un început de drum, la fel a fost și acum 15 ani, când am pornit la drum cu HCM-ul. Și cei de atunci aveau salarii destul de mici, dar cu timpul au crescut și acestea, odată ce le-a crescut valoarea handbalistică. Cei de la Farul, dacă vor munci, vor ajunge și ei la valoarea jucătorilor de la Dobrogea Sud”, a spus Nurhan Ali. Președintele HC Farul s-a bucurat văzând atmosfera din Sala Sporturilor: „Era normal ca publicul constănțean să nu lipsească de la acest meci, după ce 12 ani de zile a putut urmări pe viu cea mai bună echipă din România. Din păcate, astăzi (n.r. - duminică) nu am putut oferi decât câteva firimituri din ce însemna HCM Constanța, dar e îmbucurător că fanii au fost alături de handbal, indiferent de ce echipă simpatizează”.