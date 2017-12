Dependentă de bani - de mulţi bani -cinematografia mondială este şi ea în criză. Am fost avertizaţi încă dinainte de începerea festivalului de film de la Cannes că selecţia din acest an va surprinde. Delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, a recunoscut că a trebuit să se descurce cu ce a găsit, dar că s-au făcut mai multe cercetări decât de obicei. Au intrat în competiţie Bertrand Tavernier, care nu a mai văzut de zece ani Cannes-ul, Nikita Mihalkov (s-a protestat împotriva selectării prietenului lui Putin, „omul puterii\"), neinvitat din 1999, iar patru regizori au fost pentru prima oară înscrişi în concursul oficial. Printre aceştia, Mathieu Amalric, care şi-a prezentat „striptezoaicele\" pe covorul roşu la proiecţia de gală a filmului „Tournee\". Nimic de zis, dar un Manoel de Oliveira şi un Jean-Luc Godard au fost „trecuţi\" pe lista de la Un Certain Regard, iar nu în competiţie. Probabil că ei nu pot vira atât de uşor spre festivalul de la Veneţia, din toamnă, pe cât ar putea-o face Tarantino, Michael Haneke sau alţii ca ei, din categoria abonaţilor.

Să recunoaştem că s-a mai dus şi din strălucirea de altădată a festivalului, dar asta o spun cârcotaşii de meserie. Şi ziariştii trec printr-o pasă proastă. Li s-a reproşat că au „îngropat” în faşă unele producţii. S-a scris în presa ce înconjoară această ediţie că, de fapt, Palme d Or nu asigură succesul comercial, ci doar o glorie mediatică. Se recunoaşte că sălile ar fi umplute mereu de autorii foarte cunoscuţi, aşa că nu e de mirare atitudinea Cannes-ului de a-i curta în continuare pe aceştia.

Cum despre filmele româneşti de la Un Certain Regard am consemnat în corespondenţele precedente, să subliniem acum un fapt ce ţine de nostalgia marilor actori care au lucrat în România. Kristin Scott Thomas şi-a mărturisit regretul că - în concurs - nu a mai urcat celebrele trepte drapate cu covorul roşu, de la minunatul film românesc „O vară de neuitat\" de Lucian Pintilie. Celebra actriţă este amfitrioana galelor de deschidere şi, respectiv, de închidere a festivalului din acest an. Cu şarmul ei franţuzesc infinit, dar şi cu ironia subtilă tipic englezească, ea a spus: „Probabil că organizatorilor nu le plac filmele în care joc...\".

De câţiva ani buni, organizatorilor şi criticilor internaţionali le plac, în schimb, filmele româneşti. Că este aşa o atestă numărul mare de cronici elogioase prilejuite de cele două titluri de la Un Certain Regard, cărora două din marile cotidiane franceze, „Liberation\" şi „Le Monde\", le acordă ample spaţii în numerele lor recente.