Experimentul FMI, eşuat

NICIO ÎNŢELEGERE

Delegaţia Fondul Monetar Internaţional (FMI), care este în viziunea multora adevăratul „Guvern” al României, a început, vineri după-amiază, noi discuţii cu autorităţile române, la sediul Ministerului de Finanţe, pentru evaluarea îndeplinirii de către România a condiţionalităţilor din acordul de tip preventiv, convenit cu autorităţile române. Delegaţia FMI şi Guvernul nu au ajuns încă la o înţelegere privind societăţile de stat care urmează să fie privatizate sau restructurate, dar nici asupra momentului şi nivelului de reducere a contribuţiilor de asigurări sociale, au declarat surse apropiate discuţiilor. \"Negocierile s-au blocat şi de aceea nu s-a finalizat nici scrisoarea de intenţie, care trebuia formulată astăzi (vineri - n.r.). Guvernul nu vrea să privatizeze aproape nimic din ce a cerut FMI. Autorităţile vor şi ca decizia privind reducerea CAS să fie adoptată mai repede, pe fondul încasărilor bune din primul trimestru, deşi iniţial se vorbise ca măsura să fie anunţată după mijlocul anului. Din aceste motive s-a amânat şi întâlnirea cu preşedintele Băsescu\", au spus sursele citate. Şeful misiunii FMI pentru România, Jeffrey Franks, a subliniat că FMI se aşteaptă ca „majoritatea ţintelor prevăzute în program să fie îndeplinite, iar datele existente până acum par a fi pozitive, dar trebuie ca experţii Fondului să analizeze situaţia în următoarele 10 zile”. Reprezentanţii FMI au avut întâlniri şi cu partidele politice, mai puţin PSD şi PNL, care nu au acceptat întâlnirea.

REACŢIA OPOZIŢIEI

Legat de prezenţa FMI la Bucureşti, preşedintele PSD, Victor Ponta, a comparat măsurile impuse României de FMI cu situaţia în care un medic conduce o operaţie reuşită în urma căreia pacientul moare. Ponta a fost întrebat dacă a primit vreo invitaţie din partea delegaţiei FMI pentru a discuta despre situaţia economică a României, înainte de fi prezentat raportul de evaluare. „Eu nu am primit o asemenea invitaţie. Nu ştiu dacă Guvernul Boc repetă ce spune delegaţia FMI sau delegaţia FMI repetă ce spune Guvernul. Pacientul România se simte din ce în ce mai rău sub bisturiul lui Jeffrey Franks”, a comentat Ponta. La rândul său, senatorul PNL Dan Radu Ruşanu i-a reproşat şefului misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, că nu a consultat şi Opoziţia, cel acuzat răspunzându-i că PNL nu a răspuns la cererile sale de a se întâlni cu liderii liberali. Ulterior, PNL a dat publicităţii un comunicat în care susţinea că, în întrevederile avute până acum cu reprezentanţii FMI, a formulat o serie de observaţii faţă de măsurile Guvernului şi a făcut o serie de propuneri faţă de care Fondul „nu a avut niciun fel de reacţie”. Acordul stand-by dintre România şi FMI a început la 31 martie 2011 şi este unul de tip preventiv, ridicându-se la 3,6 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 300% din cota pe care România o are la FMI. Noul acord cu FMI va dura 24 de luni, urmând să se deruleze concomitent cu un nou acord preventiv cu Uniunea Europeană, în valoare de 1,4 miliarde de euro, precum şi cu un împrumut de 0,4 miliarde de euro de la Banca Mondială.