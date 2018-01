Expertiza în dosarul Belina, finalizată. Cine mai este cercetat de procurori

Adrian Gâdea, fost şef al Consiliului Judeţean Teleorman, cercetat în dosarul Belina, a mers, miercuri, la DNA, pentru a i se aduce la cunoştinţă rezultatele expertizei solicitate de procurori. Surse judiciare au declarat că documentul are 800 pagini. "O expertiză poate lămuri foarte multe lucruri, dar acum nu am apucat să studiez. Consider că, la vremea respectivă, ca preşedinte al CJ Teleorman, am făcut ce era corect şi legal", a declarat Adrian Gâdea. Gâdea este acuzat de abuz în serviciu. "În luna ianuarie 2014, suspectul Gâdea Adrian Ionuţ, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu a îndeplinit acte prevăzute în dispoziţiile legislaţiei primare, fapt ce a condus la încheierea cu o societate comercială şi o altă persoană a trei contracte de închiriere având ca obiect părţi din insula Belina şi braţul Pavel al fluviului Dunărea (în suprafaţă totală de 80 ha). Concret, aceste contracte au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani (la preţuri de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/lună şi 3.988 lei/lună, toate fără TVA), fără organizarea unei licitaţii şi fără iniţierea şi parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de consiliu judeţean", spun procurorii, potrivit Mediafax. La sediul DNA a ajuns şi Mircea Dumitrescu, administrator public al judeţului Teleorman, cercetat şi el în dosar.

Şi fostul vicepremier Sevil Shhaideh este urmărit penal pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina”, cauză în care DNA a cerut Camerei Deputaţilor şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene. Solicitarea a fost respinsă de parlamentari. Procurorii DNA susţin că în 2013, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel, cu suprafaţă de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare, situate în albia minoră a Dunării, au fost trecute ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

DNA îi acuză pe cei doi miniştri că au contribuit la adoptarea nelegală a hotărârii de guvern prin care a fost transferată insula Belina din patrimoniul statului în cel al Consiliului Judeţean Teleorman.