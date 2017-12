Explicaţiile lui Chivu

Căpitanul “tricolorilor”, Cristian Chivu, a dezvăluit că nici măcar nu a crezut că ar putea obţine un rezultat pozitiv la EURO 2008. “Este greu să joci trei meciuri în aceeaşi formulă. Asta este situaţia. Olanda şi-a permis luxul de a schimba mulţi jucători, de aceea a fost mai proaspătă în acest meci. Nu am simţit niciun moment că putem cîştiga. Poate doar un 0-0, dar personal cred că nu puteam învinge. Am alergat în gol, asta a fost senzaţia mea. După ce am luat primul gol, nu am mai reuşit să facem nimic”, a spus fotbalistul lui Internazionale Milano, care a încercat să găsească şi un motiv pentru care România nu a reuşit să treacă de faza grupelor la acest turneu: “A contat şi lipsa de experienţă. Cu Italia am luat gol chiar în acelaşi minut în care am marcat, dar ăsta este fotbalul. Mai mult nu putem, trebuie să ne vedem lungul nasului, nu sîntem Portugalia, Germania sau Spania. Noi ăştia sîntem: furnicuţe, muncitori, alergăm încercînd să recuperăm ca să-i dăm posibilitatea lui Mutu să facă cît mai multe. Trebuie să acceptăm realitatea Eu zic să vedem şi lucrurile bun şi să privim cu optimism pentru că vin preliminariile şi trebuie să avem o campanie foarte bună pentru a juca din nou la un turneu final”. Chivu a dezvăluit cu ce a rămas naţionala României după participarea la EURO 2008: “Cu două lucruri: experienţa şi optimismul, plus publicul minunat care mi-a plăcut mult şi care sper să fie la fel şi pe viitor. Oricum, eu am spus dinainte că două puncte nu ne vor fi suficiente pentru a ne califica mai departe”.

Pe de altă parte, fundaşul Răzvan Raţ a declarat că România a obţinut două rezultate bune, dar ele nu înseamnă nimic, pentru că nu a fost obţinută şi califcarea în sferturile de finală. “Rămînem doar cu o amintire frumoasă, pentru că cele două rezultate fără calificare nu prea mai sînt importante. Cred că ne-am speriat puţin, ne-a fost frică să jucăm multora dintre noi”.