Exploratorul Ranulph Fiennes abandonează traversarea Antarcticii iarna

Sir Ranulph Fiennes, victimă a degerăturilor, a decis să îşi abandoneze echipa care încearcă să traverseze continentul Antarctica iarna, fără asistenţă şi eventual ajutor. „O asemenea decizie nu a fost uşor de luat şi este, evident, o profundă decepţie pentru Ranulph Fiennes şi colegii săi”, anunţa un comunicat postat pe site-ul internet la expediţiei „The Coldest Journey”.

Accidentul a survenit în timpul unei antrenament de ski fond pe o temperatură de -30 grade C, a declarat BBC Tony Medniuk din echipa de susţinere a expediţiei. „Încercând să îşi lege echipamentul, şi-a scos o mănuşă în condiţii de frig extrem şi a avut contact cu zăpada, lucru care i-a provocat degerături”, a adăugat acesta. Exploratorul a cerut să fie evacuat cât se mai poate, înainte de începutul temutei ierni antarctice, când temperatura medie scade la -70 grade C, atingând şi valori de -90 grade C. Potrivit site-ului, o furtună de zăpadă împiedică deocamdată transportul pe snowmobil al lui Ranulph Fiennes la staţia Princess Elisabeth, aflată la 70 de kilometri de actuala tabără a expediţiei.

Ceilalţi cinci membri ai expediţiei s-au hotărât în unanimitate să continue şi să se lanseze, conform programului, în cursa de traversare a continentului alb, pe 21 martie. Exploratorii vor traversa platoul polar, la o altitudine medie de 3.000 m, sperând să parcurgă circa 35 de kilometri pe zi, urmând să ajungă la McMurdo Sound în luna septembrie. Considerat de Guinness Book of Records „cel mai mare explorator în viaţă”, Sir Ranulph Fiennes a traversat deja Antarctica pe jos şi fără asistenţă în 1992-1993, însă vara. A ajuns celebru şi după ce a alergat şapte curse maraton în şapte zile pe cele cinci continente, în 2003, şi a escaladat vârful Everest la vârsta de 65 de ani.