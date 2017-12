Explozia Wikileaks

Vă mai amintiţi ce am scris în editorialul de sâmbăta trecută? În clipa asta mă simt ca un \"mic profet\", cu menţiunea că nu m-aş fi aşteptat ca telegramele ambasadei americane de la Bucureşti să explodeze atât de curând pe piaţă! Practic, în clipa de faţă, aproape tot spaţiul mediatic, ba chiar şi cel public autohton este invadat de faimoasele \"cablograme\" diplomatice descifrate de Wikileaks şi puse la dispoziţia presei româneşti... Majoritatea celorlalte subiecte aflate la ordinea zilei au trecut subit în umbră, iar disputele stârnite de recentele dezvăluiri vor continua zile în şir, pe măsură ce vor fi traduse şi date publicităţii alte informaţii din aceeaşi sursă.

Prima constatare ce îmi vine în minte, pe care nu am întâlnit-o în comentariile din ultimele două zile, se referă la atitudinea ambasadei SUA din Bucureşti. Ca şi în cazurile unor dezvăluiri anterioare făcute de Wikileaks, pe alte meridiane, americanii l-au luat în braţe pe \"no comment\". Faptul că diplomaţii SUA se abţin de la orice reacţie este o încercare parşivă de a decredibiliza conţinutul acestor telegrame. Singur, Ion Cristoiu, care suferă de \"conspirativită\", a fost cel ce s-a întrebat, încă din prima seară, dacă nu cumva explozia tuturor acestor cablograme ar putea fi o intoxicare, din cauză că nu există nicio posibilitate jurnalistică de a verifica autenticitatea lor!?! Aşadar, sub semnul acestei uriaşe îndoieli sau rezerve, dacă vreţi, debutează una dintre cele mai spectaculoase campanii de dezvăluiri din ultimii ani...

