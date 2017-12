Explozie de culoare şi creativitate

Sâmbătă, 8 iunie 2013, de la ora 16.00, rondul cu trandafiri de lângă Ţara Piticilor, din Parcul Tăbăcărie, s-a animat şi s-a umplut de culoare şi veselie, iar creativitatea elevilor care au participat la expoziţia „Marea Neagră din plastic”, organizată de ONG Mare Nostrum, a demonstrat încă o dată că avem copii talentaţi şi cu spirit civic. La eveniment au participat 25 de instituţii de învăţământ din judeţul Constanţa. Copiii au realizat exponate din deşeurile pe care alţii le aruncă pe plajă sau în apa mării. De la mori de vânt din PET-uri, plastic şi hârtie, delfini şi foci din seminţe, până la adevărate tablouri cu peisaje marine, din sticlă colorată, creaţiile au uimit şi au primit premii pe măsura frumuseţii lor.

CÂŞTIGĂTORII Câştigătorii premiului I au fost tinerii artişti ai Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, din Constanţa, pe locul secund s-au clasat cei de la Liceul Tehnologic „Ion Podaru”, din Ovidiu, iar premiul III a fost adjudecat de micuţii de la Grădiniţa „Tom Degeţel”, din Constanţa. Pe parcursul expoziţiei, până la decernarea premiilor, copiii şi tinerii prezenţi nu au avut timp să se plictisească, pentru că organizatorii şi voluntarii Mare Nostrum le-au pregătit câteva concursuri atractive şi incitante, dar în acelaşi timp care să le dezvolte spiritul civic şi responsabilitatea faţă de mediul înconjurător.

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ Pentru unii dintre micii participanţi, experienţele ecologice au devenit o obişnuinţă. Activităţi extraşcolare de acest tip au fost derulate de către copii, sub îndrumarea profesorilor, şi în cadrul „Săptămânii astfel” şi nu numai. Un exemplu în acest sens îl reprezintă elevii Şcolii nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanţa. Sub coordonarea profesorului de biologie Mariana Radu, copiii au fost implicaţi, în ultimii ani, în nenumărate proiecte legate de mediul înconjurător, de ceea ce înseamnă responsabilitatea faţă de natură. „În „Săptămâna altfel” am întreprins o acţiune de ecologizare a plajelor. Ulterior, trebuia să realizăm obiecte de artă din materialul recuperat, dar, din motive de igienă şi siguranţă, ni s-a permis să înlocuim deşeurile cu obiecte aduse de noi, iar pe cele adunate efectiv de pe plajă le-am predat centrelor de reciclare”, a declarat profesorul de biologie de la Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanţa, Mariana Radu.