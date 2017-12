Explozie, fără victime, în nordul Kosovo

O explozie s-a produs sîmbătă seara, fără a provoca însă victime, în oraşul divizat etnic Kosovska Mitrovica din nordul Kosovo, cu cîteva zile înainte de aniversarea unui an de la proclamarea independenţei acestei foste republici sîrbe. Această explozie este cea de-a doua în decurs de două săptămîni la Kosovska Mitrovica. Oraşul este divizat în două de rîul Ibar, sîrbii locuind în nord, iar albanezii în sud. Liderii kosovari albanezi şi-au proclamat independenţa la 17 februarie 2008. Noul stat kosovar a fost recunoscut de atunci de 54 de ţări, între care SUA şi 22 de ţări membre UE. Serbia, susţinută de Rusia, se opune ferm independenţei, considerînd în continuare Kosovo drept provincia sa meridională.

La un an de la proclamarea independenţei Kosovo, cei aproximativ 20.000 de refugiaţi din regiunea Kraljevo din centrul Serbiei, fie că sînt sîrbi sau romi, şi-au pierdut orice speranţă că vor putea reveni vreodată în casele lor, simţindu-se abandonaţi de toţi. Mulţi dintre ei au fugit din Kosovo în urmă cu un deceniu, în zilele de după sosirea forţelor internaţionale şi a Misiunii ONU (MINUK). Două sute de mii de persoane au părăsit Kosovo pentru a merge în Serbia din 1999, dintr-o populaţie estimată la două milioane. Unii dintre refugiaţii de la Kraljevo trăiesc într-o sărăcie absolută, dar neîncrederea este unanimă în faţa voinţei afişate de autorităţile kosovare de a le permite revenirea la casele lor. La intrarea în Kraljevo, în spatele unei cazarme a jandarmeriei sîrbe, tabăra de refugiaţi romi veniţi de la Obilic, în centrul Kosovo, este devastată de sărăcie. Tabăra, formată din cîteva containere înconjurate de locuinţe improvizate din materiale reciclate, ocupă un teren noroios vast. Circa 100 de persoane trebuie să împartă un singur robinet de apă curentă şi patru toalete de ţară.

”Încă din 1999, albanezii kosovari ne-au atacat. Atunci, am fugit cu sîrbii”, rezumă Ganni Agasi, în vîrstă de 33 de ani, fost angajat la Compania de Electricitate sîrbă (EPS) din Obilic. ”Majoritatea dintre noi erau angajaţi la EPS. Dar aici sîntem şomeri. Nu cred că vom putea reveni. Poate dacă armata şi poliţia sîrbă se întorc în Kosovo”, adaugă acest bărbat, care trăieşte acolo împreună cu soţia şi cei zece copii. Djuro Krasic, în vîrstă de 47 de ani, un sîrb originare din satul kosovar Grebnik, a avut şansa de a-şi putea construi propria casă la perifeia Kraljevo, cu ajutorul Înaltului Comisariat ONU pentru Regugiaţi (UNHCR). ”Cred că o întoarcere acolo cu copiii, am patru, nu este realistă şi am făcut în aşa fel încît să le asigur viitorul. Nu cred că lucrurile în Kosovo se vor schimba. Am ajuns la Kraljevo, deoarece este primul mare oraş din apropiere de Kosovo, cu speranţa de a reveni. Speranţa încă există, dar cred în acest lucru din ce în ce mai puţin”, a declarat el.