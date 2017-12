Explozie la bordul unui satelit al Pentagonului

Programul militar american „Defense Meteorological Satellite Program” a pierdut la începutul lunii februarie cea mai veche platformă operaţională aflată în spaţiu, satelitul DMSP F13. Informaţia a fost păstrată secretă timp de o lună şi a ieşit la iveală abia zilele acestea, după ce comunitatea de astronomi amatori a observat un nor de deşeuri spaţiale în jurul veteranului DMSP F13, scrie spacealliance.com. În total, 43 de astfel de obiecte, cel mai probabil fragmente ale satelitului, au fost identificate pe orbita Pământului. US Air Force a recunoscut că DMSP F13 a fost oprit la 3 februarie la ora 21:39, după ce inginerii au observat o creştere a temperaturii sistemului electric al satelitului, urmată de pierderea orientării acestuia Centrul forțelor aeriene comune americane de la baza Vandenberg, din California, a anunțat că monitorizează deșeurile rezultate și va transmite avertismentele necesare, dacă va fi cazul. Deşi impactul cu un obiect (deşeu orbital, fragment de meteorit etc) nu este complet exclusă, în momentul de faţă simptomele incidentului indică o explozie a bateriilor.