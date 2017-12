„Explozie turistică” în minivacanţa de 1 Mai - Paşte!

Litoralul românesc a fost pur şi simplu asaltat de turişti în perioada vacanţei ce a inclus 1 Mai şi zilele libere de Paşte. Cele două zile libere - 2 şi 3 mai - solicitate de operatorii în turism au adus un număr mult mai mare de rezervări faţă de anul trecut. Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a declarat că s-au înregistrat cu 20% mai multe rezervări decât anul trecut, ceea ce a însemnat aprox. 40.000 de turişti care s-au aflat pe litoralul românesc, faţă de 30.000 câţi au fost în 2012. „A fost o deschidere în forţă a sezonului estival. Zeci de mii de turişti ne-au trecut pragul. Din discuţiile pe care le-am avut cu agenţii economici, gradul de ocupare în unităţile hoteliere a fost foarte bun. Şi asta s-a datorat evenimentelor pe care le-am organizat pentru a atrage turiştii la malul mării, dar şi implicării asociaţiilor de turism, primăriilor, dar şi altor instituţii, cum este Consiliul Judeţean Constanţa. Un alt atu pe care l-am avut de partea noastră a fost vremea care a ţinut cu noi în aceste zile de vacanţă”, a declarat Martin. Ea a menţionat că unul dintre factorii care au dus la creşterea numărului de turişti a fost şi promovarea intensă pentru toate evenimentele de pe întreg litoralul. Lansarea oficială a piesei-imn „Viva Mamaia” de către primarul Radu Mazăre împreună cu Loredana, Cabron şi Alex Velea, deschiderea tuturor cluburilor de pe litoral, parada maşinilor de epocă şi Slujba de Înviere oficiată de IPS Teodosie - organizată pe plaja din Mangalia - sunt doar câteva din evenimentele care au atras turiştii pe litoralul românesc. Totuşi, organizatorii au şi un regret. Şi în acest an, promovarea şi evenimentele s-au făcut fără implicarea Ministerului Turismului. Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării atrage atenţia că Ministerul nu a contribuit în niciun fel la distracţia care a fost pe litoral în cele şase zile. „Toate evenimentele s-au făcut din banii noştri, ai agenţiilor de turism şi a primăriilor. Este păcat că nu am avut sprijinul Ministerului, însă am reuşit să facem ce ne-am propus şi chiar ne-a ieşit foarte bine”, a completat Martin.