Exportul paralel pentru medicamentele oncologice, suspendat

Conducerea Ministerului Sănătăţii (MS) a decis, printr-un ordin de ministru, suspendarea, până la sfârşitul anului, a activităţilor de export paralel pentru medicamentele oncologice monitorizate, postate deja pe site-ul MS. „Corectitudinea îi deranjează pe unii şi atunci ne întâlnim cu mai multe obstacole decât în mod normal. Am dovedit transparenţă, sinceritate, am înfruntat greutăţile în reformarea sistemului”, a declarat ministrul. Demnitarul a spus că, începând cu octombrie 2012 şi până în ianuarie 2013, au fost livrate de către Unifarm SA, trei medicamente oncologice esenţiale în tratamentul pacienţilor bolnavi de cancer către reţeaua de spitale şi farmacii, cu prioritate în unităţile spitaliceşti care au comandat aceste produse. Este vorba despre Alkeran, Leukeran şi Purinethol. Începând cu decembrie 2012, când a fost implementat sistemul SEAP în Unifarm, aceste produse au fost afişate şi în sistemul electronic. Astfel, spitalele şi farmaciile puteau achiziţiona în orice moment aceste medicamente, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii (MS). „Din cauza faptului că spitalele nu au comandat aceste medicamente esenţiale pentru bolnavii de cancer, şi pentru a preveni expirarea acestora, produsele respective au fost livrate în piaţă, către farmaciile cu circuit deschis”, a spus Nicolăescu. În urma investigaţiilor ulterioare realizate de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM), s-a dovedit că farmacia Melisa Farm SRL, din Ploieşti, una dintre farmaciile care au comandat la Unifarm aceste produse, a livrat, prin depozitul aflat în spatele ei în ţările europene, prin export paralel, aceste medicamente. Practic, farmacia a dat comanda la Unifarm, după care a livrat aceste medicamente către propriul depozit, care le-a scos din România prin activitatea de export paralel, explică MS. „Abia în martie am fost informaţi de către ANMDM că această farmacie, prin depozitul aflat în spatele său, exporta medicamente oncologice la distribuitori din Marea Britanie, Danemarca, Polonia, Letonia”, a adăugat Nicolăescu. (A.G.)