Exporturi fictive în circuitul evazionist

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) arată, în referatul prin care au cerut arestarea preventivă a 39 de persoane cercetate în dosarul evaziunii fiscale de 40 de milioane de euro pe an, că membrii grupării foloseau exporturi fictive în Bulgaria. “Esenţa circuitului evazionist format între societăţile româneşti şi cele din Bulgaria constă în faptul că, pe de o parte, firmele din România importă marfa din Bulgaria, fără plata TVA - conform prevederilor legale, ulterior aceasta fiind comercializată către societăţi intermediare, pe sistemul “suveică”, în scopul de a-i scădea valoarea, după care marfa este vândută către beneficiarul final sub preţul de achiziţie” precizează procurorii, în referatul înaintat Tribunalului Bucureşti. “Societăţile comerciale româneşti intermediare acumulează, astfel, mari datorii către bugetul de stat, acestea fiind ulterior falimentate de către membrii reţelei, ca rezultat al unor operaţiuni contabile frauduloase, sau cesionate unor cetăţeni de origine arabă, tunisiană etc., care nu mai sunt de găsit pe teritoriul României”, se mai precizează în documentul citat. Pe de altă parte, spun anchetatorii, palierul român practica exporturi fictive către firmele din Bulgaria coordonate de către exponenţii palierului bulgar, marfa din România fiind livrată doar scriptic în Bulgaria, pentru neîncărcarea acestora cu TVA de plată, în fapt, autotrenurile deplasându-se doar formal până la Ruse, pentru ca apoi să se întoarcă, teoretic goale, practic încărcate, înapoi în România. Amintim că magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis joi mandate de arestare preventivă pe numele a 39 de persoane cercetate în acest dosar.