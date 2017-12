Exporturile de carne de pasăre ar putea creşte

Exporturile de carne de pui ar putea fi mai mari cu 10% în 2011, la circa 64.000 tone, de la 58.000 tone în 2010, în timp ce importurile se vor menţine la acelaşi nivel ca în 2010, la circa 93.000 de tone, a anunţat preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Ilie Van. „În primele şapte luni ale acestui an am exportat 37.000 de tone şi am importat 42.000 de tone. Deci, balanţa import-export s-a echilibrat”, a menţionat Ilie Van. Preşedintele UCPR a mai spus că aproximativ 80% din cantitatea exportată merge către ţări membre UE. Preţul mediu este de aproximativ 1.600 de euro pe tonă la export, iar la import este de circa 1.200 de euro pe tonă. „Aceasta este explicaţia pentru care, deşi exportăm mai puţin, valoric am echilibrat balanţa”, a mai spus Ilie Van. Acesta susţine că există cerere de produse procesate pe piaţa europeană, motiv pentru care producătorii şi-au organizat spaţii de procesare a cărnii de pasăre „şi se duc cu produse procesate şi carne cu valoare adăugată mai mare pe piaţa unde există cerere”. Cifra de afaceri a companiilor din România care activează în acest domeniu va depăşi anul acesta valoarea de 1 miliard de euro, în uşoară creştere faţă de anul trecut, a estimat Ilie Van.