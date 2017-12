Exporturile de carne de porc în UE ar putea fi reluate

După un an de la extinderea interdicţiei la livrările de carne de porc din România, decizie luată în baza descoperirii unor noi focare de pestă în ţara noastră, procesatorii ar putea relua exporturile în Uniunea Europeană. Acest lucru va deveni realitate doar în cazul în care va fi aprobat programul de regionalizare la care lucrează Autoritatea Naţională Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). \"Am cerut încă din toamnă ANSVSA ca, pînă la finele anului, să facă un plan de încetare a vaccinării, care presupune, în acelaşi timp, un control strict al circulaţiei animalelor, al trasabilităţii. Obiectivul nostru este un plan de regionalizare şi reluare treptată a livrărilor. Comisia va analiza planul nostru şi, în cursul anului viitor, va lua o decizie. Dacă demonstrăm că boala este ţinută sub control prim măsuri de igienă, este doar un proces tehnic, Comisia trebuie să accepte reluarea comerţului intracomunitar\", a declarat ministrul Agriculturii, Dacian Cioloş. La rîndul său, preşedintele ANSVSA, Radu Roatiş, a afirmat că instituţia pe care o conduce lucrează la programul care ar putea permite reluarea livrărilor. \"Noi lucrăm la un program de regionalizare, prin care să demonstrăm că avem sub control pesta. Programul presupune un screening al pestei porcine, în care trecem că nu am mai avut focare, că se face prelevare de probe la toate direcţiile veterinare, că nu se mai ţin tîrguri şi că circulaţia animalelor este astfel sub control\", a declarat Radu Roatiş. Acesta a arătat că programul va fi prezentat în Comitetul Veterinar Permanent care se reuneşte la Bruxelles şi, dacă va fi aprobat de Comisia Europeană, reluarea livrărilor poate avea loc la şase luni de la încetarea vaccinări împotriva pestei.