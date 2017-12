Deşi nu are acceptul UE, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, a declarat că România ar putea relua exporturile de carne de porc, începând cu luna aprilie a acestui an. Această activitate ar aduce României încasări de câteva sute de milioane de euro pe an, a adăugat Tabără. \"Eu cred că exportul de carne de porc din România a fost blocat artificial. Pe 24 ianuarie am cerut o întâlnire cu comisarul european pentru Mediu şi vom discuta inclusiv problema acestor exporturi. Eu aş spune că până prin aprilie am putea să-i dăm drumul cu exporturile\", a spus Tabără. Livrările de carne şi produse procesate din carne de porc provenind de la firme româneşti pentru piaţa UE au fost interzise din anul 2003, deoarece România folosea pentru eradicarea pestei porcine clasice vaccinarea porcilor.