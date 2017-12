Exporturile de carne din România către Rusia ar putea fi deblocate în câteva luni

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat ieri că exporturile de carne şi animale vii din România către Rusia ar putea fi debloacte în câteva luni, dacă specialiştii sanitar-veterinari din Rusia vor fi mulţumiţi de condiţiile din unităţile româneşti de procesare şi producţie. \"M-aş bucura ca după foarte mulţi ani să deschidem o nouă piaţă pentru produsele din carne, chiar şi pentru animale vii, piaţa din Rusia, aşa cum m-aş bucura să deschidem şi piaţa din China. Acolo lucrurile încă sunt destul de îngheţate. Am avut o vizită acum două săptămâni în Rusia şi chiar în această dimineaţă (marţi n.r.) am semnat o scrisoare de mulţumire către omologul rus pentru că a răspuns cu promptitudine. Din data de 5 noiembrie vor veni specialişti de la agenţia sanitar - veterinară din Rusia să inspecteze unităţile de producţie şi procesare din România. Dacă acele condiţii pe care dânşii le consideră necesare vor fi întrunite putem vorbi în câteva luni de zile de deblocarea exporturilor pe piaţa din Rusia\", a menţionat Daniel Constantin. Acesta a subliniat că există o cerere mare de carne pe piaţa din Rusia. \"Eu am fost însoţit în această vizită de mai mulţi agenţi economici care aveau contacte nenumărate cu agenţi economici din Rusia, însă erau blocaţi de inexistenţa unui acord la nivel sanitar-veterinar şi fitosanitar. Eu cred că era un blocaj la nivel politic, care sper să se fi încheiat cu ocazia vizitei pe care am avut-o acolo\", a mai spus Constantin. În ceea ce priveşte exporturile către China, ministrul Agriculturii a menţionat că \"nu există un memorandum pe zona sanitar-veterinară, acolo unde vorbim despre produsele din carne\". Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a comunicat luni că Rusia a început demersurile necesare în vederea deschiderii pieţei de desfacere pentru comercializarea produselor românești de origine animală, urmând să trimită specialişti la unităţile de producţie şi procesare de carne din România interesate să exporte. Preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Ilie Van, a declarat luni pentru Agenţia NewsIn că Rusia va reprezenta pentru producătorii români de carne o piaţă foarte importantă, dacă exporturile vor primi undă verde, spunând că UCPR a cerut acest lucru MADR în urmă cu 2-3 ani. \"Este o măsură foarte bine venită (demararea procedurilor privind posibilitatea producătorilor români de carne de a exporta în Rusia - n.r.), dar din pacate întârzie să se rezolve pentru că demersurile noastre către Ministerul de la Bucureşti au fost făcute cu doi-trei ani în urmă. (...) Îi aşteptăm pe medicii din Rusia să vină în România. Rusia va reprezenta pentru companiile româneşti o piaţă foarte importantă\", a specificat Ilie Van.