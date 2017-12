Exporturile prind viteză

Deficitul comercial ar putea coborî la 3 - 4% din PIB, în 2013, având în vedere evoluţia exporturilor şi importurilor în primele luni ale anului, a declarat, ieri, ministrul Economiei, Varujan Vosganian. „Exporturile constituie una dintre marile şanse ale României de a depăşi criza economică. Cifrele sunt încurajatoare. În ianuarie - aprilie, exporturile au crescut cu 7,2%, la 15,6 miliarde euro, iar importurile au ajuns la circa 17 miliarde euro. Asta înseamnă că deficitul comercial a scăzut sensibil faţă de anul trecut şi că poate coborî sub nivelul de 5% din PIB, până la sfârşitul anului”, a spus Vosganian. El a mai subliniat că România a înregistrat performanţa de a avea excedent comercial cu câteva state extrem de competitive, precum Marea Britania şi ţările scandinave: „În relaţia cu Rusia, spre exemplu, dacă nu luăm în seamă componenta energetică, România are un copleşitor excedent comercial, de peste un miliard de dolari”. În plus, exporturile ţării noastre în afara UE au urcat cu 10%, în 2013, în vreme ce livrările intracomunitare au avansat cu doar 6%.