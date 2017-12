Exporturile româneşti iau drumul Asiei

Strategia de export a României ar putea fi gata în toamnă, spune secretarul de stat din Ministerul Economiei Manuel Donescu. „Principala noutate a strategiei este abordarea sa în perspectiva exerciţiului financiar 2014 - 2020. Avem în vedere promovarea sectoarelor importante pentru export (maşini, electronice, alimente, industrie navală, mobilă), dar şi a produselor cu valoare adăugată mare (componente auto, agricultură ecologică, protecţia mediului, IT, design). În plus, vrem să evidenţiem oferta de export a întreprinderilor mici şi mijlocii”, comentează Donescu. Potrivit datelor Statisticii, în ultimii cinci ani, exporturile României au crescut cu circa 34%. Principalele state destinatare pentru produsele industriei auto din România au fost Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, Ungaria şi Rusia. În acelaşi timp, exporturile de produse agroalimentare au urcat cu aproape 58%, până la 9% din totalul comerţului exterior, principalii parteneri comerciali fiind Egipt, Spania, Arabia Saudită, Italia, Ungaria, Franţa, Turcia şi Olanda. „Pieţele din Asia au devenit interesante. Dacă scade consumul în piaţa UE trebuie să avem posibilitatea să reorientăm exporturile către pieţe emergente. China, spre exemplu, este un importator foarte mare. Acolo s-a dezvoltat o clasă de mijloc, înstărită, cu putere foarte mare de cumpărare”, adaugă oficialul Ministerului Economiei. În opinia sa, România trebuie să vadă în ce domeniu este performantă (componente auto, IT, design) şi să se implice mai mult în lanţurile transfrontaliere de producţie: „Nu se mai merge pe o specializare strictă, ca înainte. Acum eşti într-un lanţ de fabricaţie. Nu se mai face un produs într-o singură ţară. Se fac componente”.