Exporturile României de legume au crescut de aproape nouă ori

România a exportat în primul trimestru din acest an 1.709,8 tone de legume, adică de 8,9 ori mai mult decît în perioada similară a anului precent, cînd la export au mers doar 191,9 tone, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). Astfel, exporturile de legume realizate în perioada ianuarie-martie 2009 s-au ridicat la o valoare de 1.140.400 euro, faţă de 39.000 de euro cît s-a obţinut din exporturile de legume în perioada similară din 2008. Potrivit MAPDR, majorarea s-a datorat, în special, creşterii exporturilor de tomate şi a celor de castraveţi. Astfel, în primul trimestru din 2009 au fost exportate 1.068,4 tone de tomate, în valoare de 720.700 euro, faţă de doar patru tone (10.500 euro) trimise către exportul intracomunitar sau extracomunitar în perioada corespunzătoare din 2008. În ceea ce priveşte exportul de castraveţi, acesta a crescut de la 0,2 tone cu o valoare de 300 euro, în intevalul ianuarie-martie 2008, la 524 tone cu o valoare de 369.100 euro, în trimestru întîi din acest an. O creştere importantă a exporturilor s-a înregistrat şi pe segmentul de mazăre şi fasole, în primele trei luni din acest an fiind exportate 76 de tone cu o valoare de 34.800 euro, în creştere faţă de perioada similară din 2008, cînd au fost trimise în străinătate doar două tone cu o valoare de 1.800 euro. Exporturile de vinete au ajuns, în primele trei luni ale anului, la 7,8 tone cu o valoare de 5.900 euro, după ce în perioada corespunzătoare a anului trecut nu au fost exportate deloc. În acelaşi timp, au fost înregistrate creşteri uşoare ale exporturilor şi pe sortimentele de conopidă şi dovlecei, în primul trimestru mergînd la export 1,7 tone de conopidă cu o valoare de 2.800 euro, faţă de 0,5 tone în valoare de 800 euro, în perioada similară din 2008. În plus, în trimestru întîi al acestui an, a fost exportată o tonă de dovlecei (1.600 euro), după ce în primele trei luni din anul trecut nu s-au realizat exporturi din acest sortiment. Pe lîngă acestea, din datele ministerului de resort reiese că s-au înregistrat şi scăderi ale exporturilor, în primul trimestru din acest an, pe segmentele de ceapă, usturoi, varză şi morcovi. Astfel, exporturile de ceapă au scăzut cu 72,7%, de la 85 de tone în valoare de 10.100 euro în T1 2008, la 23,2 (2.500 euro) în T1 2009. În ceea ce priveşte exportul de morcovi, acesta a scăzut la 7,7 tone (3.000 euro), de la 70,5 tone (8.700 euro) în T1 2008. Totodată, în primul trimestru al anului curent nu s-au realizat exporturi de usturoi şi varză, după ce în perioada corespunzătoare din 2008 au mers la export 1,1 tone de usturoi cu o valoare de 1.700 euro şi 28,6 tone de varză în valoare de 5.100 euro. Conform MAPDR, exporturi de tomate, ceapă şi vinete s-au realizat, în principal, în Bulgaria şi Republica Moldova, conopidă, morcovi şi dovlecei în Republica Moldova, castraveţi în Bulgaria şi Ungaria, iar mazăre şi fasole către Italia. Potrivit datelor recente ale ministerului, importurile de legume ale României au scăzut, în trimestrul întîi al acestui an, cu 43,6%. Astfel, în intervalul ianuarie-martie, România a importat 27.728 de tone cu o valoare de 10.885.500 euro, faţă de 49.184,9 tone de legume în valoare de 28.299.700 euro importate în aceeaşi perioadă din 2008. Datele Ministerului Agriculturii mai arată că impoturile României de fructe au fost, în primul trimestru din acest an, cu 1,6 mai mari în termen de volum (21.065,7 tone) şi cu 18% mai mici, în termeni de valoare (10.871.800 euro) comparativ cu perioada similară din anul precedent (20.726,8 tone cu o valoare de 13.269.800 euro). Se poate observa, de asemenea, că importurile de vin au scăzut în termeni de volum, în primele patru luni ale acestui an cu 65,8%, adică au fost aduşi în ţară 40.250 hectolitri faţă de perioada similară a anului anterior când România a importat 117.830 hectolitri. Importurile de vin din intervalul ianuarie-aprile s-au ridicat la 4.521.000 euro, comparativ cu 8.783.700 euro, în aceeaşi perioadă din 2008.