Expoziție dedicată poetului William Butler Yeats

Cu ocazia celebrării a 150 de ani de la nașterea poetului irlandez William Butler Yeats, Ambasada Irlandei în România organizează o expoziție de despre viața și opera scriitorului -„ An International Celebration of the Life and Works of W.B. Yeats”. Vernisajul va avea loc pe 23 iunie, de la ora 16.00, în Campusul Universității „Ovidius”, la Facultatea de Litere. Expoziția va rămâne deschisă până pe 25 iunie. Ea va fi inaugurată de Andrew Harwood, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Irlandei, și de reprezentanți ai conducerii Universității „Ovidius”.