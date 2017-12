Expoziţie chinologică internaţională

Palatul Copiilor a fost, la sfîrşitul săptămînii trecute, gazda expoziţiei chinologice internaţionale „Cupa Mării Negre”. Soare, corturi, frigidere cu răcoritoare, zeci de umbreluţe sub care o sumedenie de stilişti îşi forţau fantezia pe blăniţele micilor vedete patrupede ce aveau tunsuri asortate cu cele ale proprietarelor emoţionate de deciziile arbitrilor sau de pupilele mărite ale trecătorilor care cautau fascinaţi diferenţele şi asemănările dintre cîini şi proprietare ca într-un joc logo! Iubitorii de animale au avut ce vedea în acest weekend: zeci de rase de cîini de toate mărimile, formele şi culorile şi-au demonstrat abilităţile şi farmecul sub atenta observare a arbitrilor români, portughezi şi israelieni. Înscrierile la acest show s-au facut online, cu multe luni înainte de 1 iulie, data limită, iar taxa de participare a fost de 150 lei pentru un cîine. Cei aproape 500 de participanţi din România, Bulgaria, Ucraina, Japonia, Turcia, Rusia, Polonia şi Ungaria au fost repartizaţi în cinci ringuri în funcţie de clasele de arbitraj specifice fiecărui patruped: clasa Baby (3-6 luni), Puppy (6-9 luni), Junior (9-18 luni), Intermediară (peste 15 luni), Deschisă, Muncă, Veterani (peste 8 ani) sau Campion (cu diploma de campion naţional sau internaţional). Deosebirea principală dintre etapa naţională şi cea internaţională a constat în faptul că în prima fază s-a putut participa şi cu cîini de rasă fără pedigree. Duminică însă a fost inclusă în ring doar „nobilimea”, adică îmblăniţii cu valoare genetică recunoscută cu certificat de origine de la Federaţia Chinologică Internaţională. Miza nu a fost deloc modestă, întrucît numărul şi titlurile participărilor la expoziţiile de gen cresc prin puncte pedigree-ul şi implicit preţul cîinelui. Pe lîngă rasele de cîini cunoscute, la acest eveniment au fost aduse în premieră şi exemplare mai puţin cunoscute publicului nostru, cum ar fi Puli (un ciobănesc unguresc), Ca de Bou, Tchornyi Terrier (folosit de structurile de securitate ruseşti), lupi albi elveţieni sau Flat Coat Terrier. Cele mai frumoase exemplare au fost răsplătite cu diplome şi cupe. Următorul eveniment de acest gen din România se va desfăşura tot în acest an, la Tîrgu Mureş, între 6 şi 7 septembrie.