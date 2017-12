Expoziţie cu peste 90 de rase de cîini

EXPO 2007 înseamnă 350 de cîini frumoşi, peste 150 de proprietari mîndri de animalele lor de companie, înseamnă hair-style şi accesorii, înseamnă emoţii şi, mai presus de orice, pentru iubitorii de animale şi nu numai, un minunat prilej pentru a vedea exemplare strălucite din peste 90 de rase. EXPO 2007 înseamnă două concursuri canine, în premieră mondială la Constanţa, cu arbitri străini - Joey Aramis Lim, Chang Weng Woh şi Yolanda Magal - şi români. Unul dintre arbitrii români care „vor aplica legea” în cadrul EXPO 2007 este Vasile Papp, preşedintele Colegiului Arbitrilor Chinologi din România. Cristian Stăvărache şi Petru Muntean, de asemenea membri în consiliul director al Asociaţiei Chinologice din România, sînt ceilalţi doi „cerberi” imparţiali ai acestor concursuri. Organizat în colaboare cu Asociaţia Chinologică Română, evenimentul 2 X CACIB începe astăzi, 18 august 2007, la orele 10.00, la Palatul Copiilor din Constanţa şi se continuă mîine, 19 august. Cîinii vor primi calificativele tradiţionale pentru diversele categorii de premiere, urmînd ca, la sfîrşit, cele mai frumoase exemplare să candideze pentru celebrul Best in Show. Alte categorii speciale ale competiţiei, care vor fi, de asemenea, premiate sînt: Best Junior, Best Puppy, Best Baby, Best veteran, CMBC românesc, grup de creştere, perechi, junior handler etc. Liliana Calafus, organizatorul concursurilor, a declarat: „Este, într-adevăr, o premieră pentru că, la Constanţa, participă, printre cele peste 90 de rase înscrise, şi rase foarte rare la noi. Este un concurs de frumuseţe şi care va fi arbitrat cu maximă obiectivitate. Îi aşteptăm pe toţi iubitorii de cîini să fie alături de noi”.