Expoziţie „cu vânzare” de Educaţie

Elevi, studenţi, profesori şi aspiranţi la un loc în băncile facultăţilor şi liceelor din Constanţa, dar şi din judeţ, au participat, ieri, la deschiderea celui mai mare târg de oferte educaţionale organizat în judeţ. Evenimentul se derulează pe parcursul a trei zile (22 - 24 mai) la Pavilionul Expoziţional Constanţa. Nu e primul târg de acest gen, însă, după cum spun organizatorii, e primul de o asemenea amploare şi e cel mai bine pus la punct. Deschiderea a fost, de asemenea, una fastuoasă, fiecare unitate de învăţământ dorind să demonstreze celor prezenţi că are cele mai bune oferte. Demonstraţii de gimnastică, dans sportiv, artistic ori modern, momente coregrafice ale liceelor au fost prezentate celor care au trecut pragul Pavilionului Expoziţional Constanţa. Evenimentul a fost lansat de inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Răducu Popescu, alături de rectorul Universităţii Ovidius, prof. univ. dr. Tiberiu Epure, şi prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola. Cele peste 100 de standuri ale liceelor şi facultăţilor au fost vizitate, încă din prima zi, de sute de elevi.

SCHIMBĂRI Revenind la faptul că evenimentul a fost organizat pentru prima dată la un asemenea nivel, Răducu Popescu a explicat că este posibil ca oferta educţională să fie „strămutată” pe internet. Nu pentru că ar fi costuri prea mari pentru organizarea „în fizic” a unui târg, ci pentru că trebuie să ne adaptăm vremurilor în care trăim şi „să gândim practic“. De aceea, el a spus că ISJ are în lucru un nou site al instituţiei şi că până anul viitor fiecare unitate de învăţământ va trebui să-şi creeze o platformă pe care să prezinte întreaga ofertă: profesori, domenii de studiu, proiecte, realizări, şi tot ce ar putea să atragă un elev către ea. „Târguri vor mai fi organizate, dar ele vor fi zonale. Este inutil să pui oamenii de la un liceu din Medgidia să vină la Constanţa ca să-şi prezinte ofertele, iar elevii de acolo trebuie să vină tot aici pentru a vedea ce are de prezentat acea şcoală şi pentru a se înscrie la liceul din Medgidia. Nu are rost să se mai întâmple astfel de lucruri. Vom organiza târguri zonale şi atunci toată lumea va fi mulţumită, iar mesajul şcolii cu siguranţă va fi transmis mai bine şi va ajunge la destinaţie“, a declarat Popescu.