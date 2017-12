Expoziţie de acuarelă şi desen, la Muzeul de Artă

La un an de cînd prezenta, pe simezele Muzeului de Artă, cele mai recente creaţii ale sale, artistul Cătălin C. Botezatu revine în atenţia iubitorilor de artă cu o nouă expoziţie de acuarelă şi desen. Vernisajul are loc astăzi, de la ora 12.00, în sala „Alexandru Ciucurencu” a muzeului constănţean, fiind susţinut de criticul de artă Doina Păuleanu, directorul instituţiei gazdă.

Potrivit lui Cătălin C. Botezatu, aflat la cea de-a treia expoziţie personală de acuarelă, noua manifestare plastică este o continuare a celei precedente - deschisă pe 20 septembrie 2008 - prin tematică şi prin modul de abordare. Însă, dacă expoziţia precedentă oferea un tablou cromatic al zonei peninsulare a oraşului, cu ale sale clădiri vechi, minarete şi statuia lui Ovidius, lucrările de anul acesta pun accent pe peisajele marine. Pentru Cătălin C. Botezatu, de formaţie arhitect, dar care a profesat ca grafic designer, de mobilier sau obiect, pictura reprezintă totul, fiind mai mult decît o simplă delectare.

Pe lîngă cele trei expoziţii personale - prima a fost vernisată în 1994, la Mamaia -, Cătălin C. Botezatu a mai participat la expoziţiile de grup ale arhitecţilor din Constanţa.