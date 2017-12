Cai electronici şi roboţi care par desprinşi din filmele SF au fost exponatele aduse de producătorii de arme la o inedită expoziţie de drone care a avut loc la Las Vegas, în SUA. Dronele sunt din ce în ce mai folosite în misiunile militare ale SUA, în special din Pakistan şi Afganistan. Unul dintre cele mai spectaculoase exponate a fost Alpha Dog, un robot folosit pentru a transporta echipamente militare oriunde merg soldaţii. Principala sa caracteristică este că se poate balansa pe teren accidentat. Are picioare foarte puternice, are un motor care oferă putere şi are reflexe care îi permit să simtă când îşi pierde echilibrul şi să îşi revină.

Oferta se diversifică, dar pe măsură ce dronele se dezvoltă şi avansează către zona civilă, din ce în ce mai mulţi oameni sunt îngrijoraţi că vor putea fi supravegheaţi zi şi noapte. „Suntem foarte îngrijoraţi că America va considera acest lucru normal. Statul spion sau statul poliţienesc va deveni acceptat pe scară largă de publicul general drept noua normalitate. Cred că aceasta nu este America în care vor să trăiască majoritatea dintre noi şi cu siguranţă nu este America în care am crescut majoritatea dintre noi”, a declarat Dave Claussen, reprezentant al asociaţiei Uniunea pentru Libertăţi Civile. Cea mai recentă tendinţă în dezvoltarea dronelor o reprezintă manevrarea simultană a unui grup de drone, asemeni unui roi de albine. Ce să mai spunem şi despre sistemul performant de camere de supraveghere proaspăt instalat la New York!