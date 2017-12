Expoziţie de fotografie dedicată Chinei

Universitatea „Andrei Şaguna” a găzduit, vineri, vernisajul unei expoziţii de fotografie, organizat de Ministerul Culturii din China. La eveniment au participat Consulul General al Republicii Chineze la Constanţa, Excelenţa Sa Su Yanwen şi consulul Wang Qingshan, Consulul General al Federaţiei Ruse la Constanţa, Mikhail Reva, însoţit de vice-consulul German Vitaly şi ataşatul Alekseenko Pavel, reprezentanţi ai Consulatului Turc de la malul mării, cadre didactice şi studenţi.

„În această zi din preajma sărbătorilor de iarnă, a sfântului Crăciun şi a noului an, organizăm un vernisaj al expoziţiei de fotografii din provincia chinezească Macao. În mod tradiţional, Universitatea „Andrei Şaguna” vernisează, anual, cel puţin o expoziţie dedicată Chinei, deoarece universitatea noastră este declarată fereastră deschisă a Shanghai-ului - municipiu înfrăţit cu Constanţa - în România, beneficiind şi de o foarte valoroasă donaţie de carte în limba engleză din partea bibliotecii din regiunea amintită. În acest an este un moment special, pentru că nu am reuşit să vernisăm la deschiderea anului universitar, pe data de 1 octombrie, Ziua Naţională a Chinei, întrucât lipsea Consulul General la Constanţa, după plecarea domnului Wang Tieshan. Acum, la scurt timp după numirea noului diplomat la Constanţa, Excelenţa Sa, Su Yanwen, avem plăcerea de a ne onora cu prezenţa la deschiderea acestui eveniment”, a declarat rectorul universităţii gazdă, prof. univ dr. Aurel Papari.

În cadrul programului, cei prezenţi au asistat şi la un concert de colinde susţinut de doi talentaţi studenţi „şagunişti”.

“Mă simt foarte bucuros să particip la acest vernisaj care reflectă schimbările petrecute în Macao, la reîntoarcerea sa la Patria-mamă. Doresc să mulţumesc prof. univ dr. Aurel Papari, rector, dar şi preşedinte al Filialei Constanţa a Asociaţiei Române de Prietenie cu China şi colaboratorilor dumnealui pentru tot ce au făcut pentru realizarea acestei expoziţii. Guvernul chinez a preluat suveranitatea asupra regiunii Macao la 20 decembrie 1989. Macao a devenit, atunci, o regiune administrativă specială a Chinei, la fel ca regiunea administrativă specială a Hong- Kong-ului, care a revenit la Patria-mama la 1 iulie 1997. În regiunea administrativă specială se aplică principiul „o ţară: două sisteme”. „O ţară” înseamnă menţinerea dreptului guvernului central şi protejarea suveranităţii şi unităţii. „Două sisteme” se referă la sistemele sociale care asigură un nivel ridicat de autonomie în regiunea respectivă. Vorbim de dreptul executivului şi guvernului local să administreze Macao. Sistemul capitalist prin modul de viaţă din regiune se păstrează neschimbat. Experienţele noastre acumulate în aplicarea principiului „o ţară: două sisteme” sunt următoarele: înţelegerea şi aplicarea corectă a acestui principiu, respectarea cu stricteţe a legii fundamentale, concentrarea eforturilor în dezvoltarea economică şi în îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor locali şi menţinerea armoniei şi stabilităţii sociale din regiune. Experienţele au o semnificaţie majoră pentru promovarea, în continuare, a politicii amintite. (…) Eu sunt convins că această expoziţie de fotografii vă poate ajuta să cunoaşteţi mai clar viaţa din Macao”, a declarat Excelenţa Sa Su Yanwen.

Expoziţia va putea fi admirată până pe data de 20 ianuarie 2011, după care va fi transferată la Tulcea.