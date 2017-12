Expoziţie de fotografie în sediul Baroului

Sediul Baroului Constanţa găzduieşte, în perioada 27 august - 8 septembrie, o expoziţie de fotografie organizată de fundaţia “Europrof”. Cei interesaţi pot admira aproape 80 de cadre realizate de avocaţii constănţeni Gabriel Guran, Viorel Papu, Liviu Cristescu şi Marius Nadă, care se află la a doua experienţă de acest gen. “Cred că am progresat foarte mult faţă de expoziţia organizată în luna noiembrie a anului trecut. Am încercat ca din punct de vedere tehnic să mă încadrez în liniile pe care trebuie să le respecte orice fotograf. Mă refer aici la punctele de focalizare şi de aranjare, de situare a subiectului. Cele mai multe fotografii pe care eu le-am expus sunt portrete ale unor copii pe care i-am întâlnit în cadrul campaniei “Şi mie mi-e foame”, prin intermediul căreia încercăm să ajutăm cu ce putem familii din cele mai sărace sate ale judeţului Constanţa. Este a doua expoziţie pe care o pregătim în mai puţin de un an şi cred că am reuşit să evoluăm şi din punct de vedere organizatoric”, a declarat Viorel Papu. “Am expus 20 de lucrări, cu zece mai puţine faţă de expoziţia de anul trecut. Este vorba despre portrete care o au ca unic model pe fiica mea, în vârstă de opt ani, surprinsă în diferite ipostaze. Copiii sunt fascinanţi în fotografia de portret. Am expus şi câteva landscape-uri pe care le-am surprins cu preponderenţă iarna, fie la munte, fie la mare. În cadrul expoziţiei de anul trecut m-am axat pe fotografiile conceptuale şi alb-negru. Cred că am progresat la capitolul prezentare, dar şi în ceea ce priveşte fotografia. Pentru viitor nu avem planuri mari, dar ne gândim la un proiect care să vizeze clădirile vechi, istorice, ale judeţului Constanţa”, a declarat avocatul Gabriel Guran. Expoziţia, organizată în sediul Baroului Constanţa, situat pe strada Traian, la nr. 24B, poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 16.00 și 19.00, şi sâmbătă, în intervalul 09.00 - 11.00.