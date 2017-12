Expoziţie de fotografie în sediul Baroului Constanţa

Patru avocaţi constănţeni organizează, săptămâna viitoare, o expoziţie de fotografie, în cadrul căreia vor expune 80 de lucrări. Avocaţii Viorel Papu, Liviu Cristescu, Marius Nadă şi Gabriel Guran pregătesc de aproape o lună evenimentul care va avea loc în sediul Baroului Constanţa. „Fotografia este pasiunea noastră şi am vrut să o împărtăşim şi cu alţii. Suntem fotografi amatori şi suntem şi colegi, aşa că ne-am gândit că ar fi o idee bună să organizăm o astfel de expoziţie. Fiecare dintre noi va prezenta câte 20 de cadre, care vor fi expuse la parterul clădirii Baroului Constanţa. Nu avem o tematică prestabilită. Vor fi expuse şi peisaje şi portrete”, a declarat Viorel Papu. Expoziţia va putea fi vizitată de luni până vineri între 16.00 – 20.00, în vreme ce, în ultima zi, sâmbătă, cei interesaţi vor avea şansa de a vedea lucrările între orele 08.00-12.00. „Nu ne-am permis să invităm personalităţi culturale sau fotografi profesionişti. Evenimentul se adresează publicului larg. Suntem fotografi amatori, acesta este hobby-ul nostru. Ne place să facem fotografii şi încercăm să ne perfecţionăm în permanenţă. Eu pot să vă spun că am văzut lucrările colegilor mei şi am fost impresionat. De aceea cred că oamenii care vor accepta invitaţia noastră, nu vor pleca dezamăgiţi”, a explicat Viorel Papu. Acesta spune că speră ca prin intermediul expoziţiei să contribuie la modificarea percepţiei oamenilor asupra breslei din care face parte. „Nu ştiu cât de pozitivă este percepţia oamenilor asupra breslei noastre sau asupra celor care fac parte din sistemul judiciar în totalitatea lui. De aceea ne-am gândit că o asemenea iniţiativă ar fi binevenită şi pentru că le-ar arăta oamenilor, celor care ar urma să viziteze această expoziţie, o altă faţă a avocaţilor”, a mai spus Viorel Papu. Toate cele 80 de fotografii vor fi prezentate în format A4. Expoziţia va debuta luni, 21 noiembrie şi va fi deschisă până pe data de 26 noiembrie.