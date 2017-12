Expoziţie de grafică la Galeria de Artă „Amfora”

La Galeria de Artă „Amfora” din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Constanţa se va vernisa, joi, de la ora 17.00, o expoziţie de grafică semnată de Anca Donici, Maria Goşoiu, Niculina Vizireanu şi Jeni Mazilu. Anca Donici, membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici „Amfora”, s-a dedicat de timpuriu artelor plastice, în cadrul Cercului de pictură de pe lîngă Casa Armatei din Constanţa, sub îndrumarea tatălui său, pictorul de marine Valentin Donici. Absolventă a Facultăţii de Geologie-Geografie a Universităţii din Bucureşti, Anca Donici a urmat cursurile de grafică ale Şcolii de Arte din Constanţa, promoţia 1956, la clasa profesorilor Constantin Papadopol şi Vladimir Hagiu. Prima expoziţie personală la „Amfora”, purtînd semnătura Ancăi Donici, a fost vernisată în urmă cu 11 ani. Maria Goşoiu îşi leagă de numele „Amforei” prima sa expoziţie personală, care a avut loc în 1986, an în care, de altfel, a devenit şi membră a asociaţiei constănţene. Artista a absolvit, în 1983, Şcoala de Arte Constanţa, sub îndrumarea profesorilor Mihai Vătămanu şi Petre Nechita.

Jeni Mazilu, membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici „Amfora” din 1993, a absolvit Liceul de Arte din Constanţa, promoţia 1975, printre profesorii săi numărîndu-se Elena Ghelmeş, Ion Mătăsăreanu, Eugen Mărgărit şi Mia Deac. Ulterior, a urmat cursurile Şcolii de Arte, specializarea grafică, sub îndrumarea lui Constantin Papadopol. Niculina Vizireanu a fost fascinată încă din primele clase primare de arta desenului în creion. Prin desenele sale, graficiana îşi exprimă propriile gînduri şi sentimente, ilustrînd, totodată, mesajele unor poezii care i-au plăcut în mod deosebit. Desenele Ninei Vizireanu se regăsesc în paginile unor antologii de poezie sau volume de autor. Expoziţia va fi deschisă pînă pe data de 4 noiembrie.