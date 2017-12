Elevii Liceului Teoretic ”George Călinescu” din Constanţa au participat la sfârșitul săptămânii trecute la mai multe activități instructive. Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine, ce este serbată anual pe 26 septembrie, elevii din liceu au participat, sub îndrumarea profesorilor lor, la diverse manifestări dedicate acestei zile. Astfel, cei din clasa a XI-a C bilingv franceză au fost antrenați în lansarea oficială a temei proiectului interguvernamental „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones”. Anul acesta, elevii francofoni se vor ocupa de etniile Dobrogei, studiind, pe grupe de lucru, prezența acestora pe plan economic, asociativ și politic, în învățămant, cultură și media, precum și noile tendințe în configurația minorităților pe plan regional. Tema se dovedește pe cât de interesantă, pe atât de acuală, situându-se în contextul frământărilor ce au loc în întreaga Europă, în legătură cu fenomenul migrației. Pentru a marca acest eveniment, elevii, coordonați de profesoarele Iulia Gîrbocea (geografie), Georgiana Olteanu (economie), Marinela Mitrenga și Janetta Bărăitaru (limba franceză), au organizat o expoziție de produse culinare specifice minorităților dobrogene. Decretată de UE şi de Consiliul Europei, Ziua Europeană a Limbilor Străine are ca scop creşterea gradului de conştientizare asupra limbilor de circulaţie europeană, promovând diversitatea culturală şi lingvistică şi încurajând oamenii, şcolari şi adulţi, să înveţe limbi străine. Pentru a sublinia acest aspect, elevii au tradus în limbile europene sloganul “Și eu sunt parte din marea familie europeană!”, realizând o expoziție de postere în cabinetul de limba franceză. În plus, elevii clasei a a X-a au organizat un moment muzical, în cadrul căruia au audiat melodii în diverse limbi străine. “Elevii au fost deosebit de receptivi, iar noi, ca profesori, ne bucurăm că un nou proiect francofon începe. În cadrul acestuia, elevii vor studia economia și geografia în limba franceză și vor descoperi împreună frumusețea interculturalității regiunii noastre.”, a declarat directorul Liceului Teoretic ”George Călinescu” Constanţa, prof. Elena Crăcea.