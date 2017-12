Expoziţie dedicată cântăreţei Annie Lennox

O expoziţie specială dedicată imaginii şi viziunii creative a cântăreţei britanice Annie Lennox va fi deschisă la celebrul Victoria & Albert Museum din Londra, în perioada 15 septembrie 2011 - 26 februarie 2012. Intitulată The House of Annie Lennox, expoziţia va prezenta costume şi accesorii purtate de cântăreaţă, însoţite de numeroase fotografii ce ilustrează felul în care stilul artistei s-a schimbat de-a lungul anilor. Pe durata expoziţiei, Annie Lennox va împrumuta renumitului muzeu londonez o serie de obiecte personale, trofee, articole vestimentare, diverse obiecte incluse în campaniile politice la care a participat, interviuri, videoclipuri etc. Annie Lennox va realiza, totodată, un film special pentru acest eveniment.

Celebră pentru stilul său androgin, părul blond tuns scurt şi vocea sa specială, Annie Lennox a vândut peste 80 de milioane de discuri în timpul carierei, care numără celebre hit-uri precum ”Sweet Dreams (Are Made of This)”, pe care l-a cântat în duet cu Dave Stewart, partenerul ei din grupul Eurythmics, sau “No More I Love You\'s”. Grupul pop Eurythmics, format în anii \'80, de Annie Lennox alături de Dave Stewart, nu s-a destrămat niciodată oficial, însă cântăreaţa s-a distanţat de partenerul său muzical în anii \'90 şi a continuat cu succes o carieră solo. Lennox şi Stewart s-au reunit în 1999, când au lansat albumul “Peace”, urmat de un turneu. Annie Lennox, în vârstă de 56 de ani, a fost desemnată Femeia Păcii, în februarie 2009, la un summit al laureaţilor premiului Nobel pentru Pace, care a avut loc la Berlin. Cântăreaţa a primit această distincţie pentru angajamentul dovedit în lupta contra maladiei SIDA. La sfârşitul anului trecut, cântăreaţa a devenit ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic pentru acţiunile sale împotriva sărăciei şi SIDA.

The Victoria & Albert Museum din Londra este cel mai mare muzeu din lume de design şi artă decorativă. Înfiinţat în 1851, muzeul are în prezent o colecţie permanentă ce cuprinde peste 4,5 milioane de obiecte.