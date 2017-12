Expoziţie dedicată carierei lui Björk

O expoziţie retrospectivă dedicată carierei cântăreţei islandeze Björk va fi organizată în 2015, la Museum of Modern Art (MoMA) din New York. Expoziţia, concepută ca o retrospectivă a unei cariere întinse pe o perioadă de 20 de ani, va urmări activitatea artistei în domeniul muzical şi cinematografic sub forma unei instalaţii ce îmbină efecte vizuale, sonore şi naraţiunea concepută ca un amestec între biografie şi ficţiune. ”Povestea” carierei lui Björk este scrisă de artista islandeză, în colaborare cu scriitorul islandez Sjon Sigurdsson. ”Björk este o artistă extraordinar de inovatoare, ale cărei contribuţii la muzica contemporană, la industria video, a filmului, modei şi la artă au avut un impact major asupra generaţiei sale din toată lumea”, a afirmat Klaus Biesenbach, curator-şef la MoMA. Muzeul a achiziţionat, de asemenea, aplicaţia muzicală multimedia care însoţeşte albumul ”Biophilia”, lansat de Björk în octombrie 2011, al optulea album de studio din carieră, un material discografic conceptual despre natură, ale cărui piese sunt inspirate de teme precum ADN-ul, plăcile tectonice şi cristalele.

Expoziţia dedicată lui Björk va fi vernisată pe 7 martie 2015 şi va fi deschisă publicului până pe 7 iunie 2015.