Expoziţie James Bond

Peste 400 de obiecte din universul filmelor cu James Bond au fost expuse de vineri, la Londra, în cadrul unei manifestări ce marchează împlinirea a 50 de ani de la trecerea agentului 007 din paginile cărţilor de aventuri semnate de Ian Fleming pe marile ecrane.

Expoziţia deschisă la Barbican Centre din Londra poartă denumirea ”Designing 007: 50 Years Of Bond Style” şi urmăreşte evoluţia personajului James Bond de-a lungul timpului. De la smochingul negru purtat de Sean Connery în ”Dr No” până la extravaganta rochie acoperită cu cristale purtată de noua Bond girl în filmul ”Skyfall”, ce va fi lansat în noiembrie, această expoziţie oferă o călătorie în lumea plină de strălucire şi de acţiune a lui James Bond. Vizitatorii sunt întâmpinaţi de un model în mărime naturală al lui Sean Connery, rezemat de celebrul bolid Aston Martin DB5 pe care l-a folosit în celebra scenă de urmărire din Alpi, în filmul ”Goldfinger” din 1964. Dintre exponate nu lipseşte nici celebra şi mortala pălărie folosită de asasinul Oddjob în ”Goldfinger” şi nici arma folosită de un alt asasin, Francisco Scaramanga în filmul ”The Man with The Golden Gun”.

Pe lângă gadgeturile folosite de James Bond şi armele asasinilor cu care s-a confruntat, expoziţia prezintă şi o colecţie de obiecte ce au aparţinut diferitelor Bond girl, de la celebrii bikini albi care au propulsat-o spre glorie pe Ursula Andress în filmul ”Dr No”, până nu la mai puţin celebrii bikini purtaţi de Halle Berry în ”Die Another Day”, 40 de ani mai târziu. După ce va fi deschisă timp de două luni la Londra, expoziţia va începe un turneu mondial de trei ani, iar prima destinaţie după Londra este Toronto, în Canada.