Expoziţii de fotografie la Stufstock 2010

În cadrul ediţiei din acest an a Festivalului Stufstock, programat între 16 şi 22 august, la Vama Veche, vor fi organizate workshop-uri gratuite, expoziţii şi prezentări ale unor cunoscuţi fotografi români. Toate acestea sunt reunite sub titulatura „Shoot the Rockstar”, iar regulamentul şi formularele de înscriere pot fi descărcate de pe stufstock.com, până la data de 6 august.

Sub numele „Vama sub lumini de Oscar\", primul workshop se va desfăşura sub îndrumarea lectorilor Cosmin Someşan, Luca Achim, Cătălin Săvulescu şi Cristian Crisbăşan. Workshop-ul este format din şase module cu teme diferite: fotoreportaj, fotografie de noapte, nud, fotografie de produs, portret şi editare de imagine. Fiecare modul va cuprinde două secţiuni: cea de teorie, unde cursanţii vor primi noţiunile de bază şi cea aplicativă („Hands On\"), în care, sub îndrumarea lectorilor, vor putea să lucreze efectiv cu echipamentele profesionale.

În fiecare zi, pe toată durata workshop-ului, în Vamă vor avea loc vernisaje ale unor fotografi români apreciaţi, Anca Cernoschi („Natural\"), Cristina Ţintă („Mai aproape de stele\"), Vlad Eftenie („Katia\"), Florin Ghioca („Copiii Războiului\"), Andrei Zincenco („Călătorii\"), Cosmin Someşan („O lume 3D\"), Cristian Calen („Un moment din viaţă\") şi Radu Carnaru („Feminin\"), expuse într-un spaţiu neconvenţional, deschis publicului larg. De asemenea, fotografii Vlad Eftenie şi Florin Ghioca vor susţine prezentări speciale despre street photography, respectiv despre fotografia de conflict şi război. În afara cursurilor şi a vernisajelor, zilnic, vor avea loc proiecţii de fotografii pe diferite teme: Vama Veche, portret, peisaj, modă.

Un alt workshop este cel susţinut de Andrei Pungovschi, care se adresează fotografilor ce au deja experienţă şi va surprinde poveşti ale oamenilor care se intersectează în Vama Veche. Sub îndrumarea discretă a fotografilor Andrei Pungovschi şi Cătălin Abagiu, care vor fotografia, la rândul lor, câte un personaj, vor căuta să spună poveşti în imagini despre cei din Vamă fotografii Adriana Neagoe, Alexandra Dincă, Andrei Nacu, Bogdan Dincă, Bogdan Baraghin, Octav Ganea, Mircea Restea, Mihai Barbu şi Cosmin Motei. În ultima zi vor fi alese fotografiile care vor face parte din reportajele finale şi ordinea lor în fiecare „poveste\". Fotografiile vor fi prezentate într-o expoziţie organizată, ulterior, la Bucureşti. Festivalul este produs de compania Capricorn & Capricorn Productions.