Expoziţii şi gânduri bune de Paşte

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au inaugurat, vineri, expoziţia anuală de Paşte „În lumea culorilor”, organizată în incinta City Park Mall, la subsol, în zona scenei. Cu această ocazie, participanţii au putut urmări un scurt moment artistic realizat de copii din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC. În cadrul expoziţiei cu vânzare sunt expuse obiecte specifice sărbătorilor pascale realizate de copiii şi adulţii din centrele aflate în subordinea DGASPC. „În ultimii ani, a devenit o tradiţie pentru DGASPC organizarea expoziţiei cu vânzare dedicate sărbătorilor pascale. În acest an am ales să venim mai aproape de constănţeni, motiv pentru am schimbat locul desfăşurării evenimentului”, a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică. La confecţionarea obiectelor expuse au participat aproximativ 250 de copii şi 200 de adulţi din centrele de plasament şi de asistenţă socială, preţul acestora variind între 2 lei şi 20 de lei. „Sper ca cei care trec prin City Park Mall să aprecieze calităţile artistice ale copiilor noştri”, a declarat secretarul general din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Mariana Belu.

WORLD VISION. Tot la subsolul City Park Mall se află şi expoziţia cu vânzare organizată de Fundaţia World Vision România, care conţine obiecte realizate de voluntarii fundaţiei, colaboratorii şi beneficiarii organizaţiei. „Obiectele au fost confecţionate manual de tinerii seropozitivi îndrumaţi de voluntarii World Vision, în cadrul cluburilor de artă din Cogealac şi Medgidia”, a declarat Anca Done, specialist relaţii sociale în cadrul proiectului „Împreună pentru viitor” al World Vision România - Biroul Zonal Constanţa. Expoziţia este deschisă până sâmbătă.