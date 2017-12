Expunerea excesivă la soare, benefică pentru sănătate?

Expunerea excesivă la soare poate avea, uneori, efecte benefice pentru sănătate, prevenind infarctele şi sindromul morţii subite, potrivit unui studiu realizat recent de cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga. Riscurile medicale generate de expunerea prelungită la soare, asupra cărora medicii avertizează de mulţi ani, sunt puse sub semnul întrebării în acest studiu. În ciuda unei asocieri puternice cu cancerul de piele, cercetătorii danezi au descoperit că expunerea prelungită la soare pare să reducă destul de mult riscul de infarct şi de sindrom al morţii subite, pe lângă deja cunoscutul efect benefic asupra sănătăţii sistemului osos.

Cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga au analizat dosarele medicale ale întregii populaţii din Danemarca în vârstă de peste 40 de ani - peste 4 milioane de persoane - şi au descoperit că persoanele care au fost diagnosticate cu cancer de piele non-melanom prezintă un risc de infarct cu 4% mai scăzut decât populaţia generală. Aceleaşi persoane prezintă, totodată, un risc cu 50% mai mic de a muri tinere, iar datele medicale sugerează că sistemele lor osoase sunt mai sănătoase. Cancerul de piele non-melanom, care se dezvoltă în straturile superioare ale pielii, este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer din lume. Aproximativ 100.000 cazuri noi sunt descoperite în Marea Britanie în fiecare an, însă rata de supravieţuire este ridicată. Acest tip de cancer este diferit de alte tipuri mai rare şi mai grave de melanom, care se pot răspândi cu rapiditate la alte organe şi provoacă 2.000 de decese în Marea Britanie, în fiecare an. Cercetătorii britanici au pus sub semnul întrebării concluziile studiului danez.