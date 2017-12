Extinderea școlii din Cuza Vodă, o necesitate

Într-o perioadă în care se fac nenumărate reforme în educație, nu numai factorii implicați în învățământ sunt afectați. Se pare că, uneori, legile noi afectează indirect și alte instituții, cum ar fi administrațiile locale. Chiar acum se poartă discuții aprinse pe tema modificărilor din programul „Cornul și laptele”, care vor influența destul de mult bugetele locale, pentru că alimentele actuale ar putea fi înlocuite cu o masă caldă, ale cărei costuri vor fi suportate, în mare parte, din bugetele locale. Dar asta nu este singura lege propusă pentru învățământ care pune în dificultate activitatea autorităților locale. Înființarea unei clase în plus în cadrul școlilor - clasa 0 - cere spații suplimentare în clădirile unităților de învățământ.

SOLUȚIE IMPROVIZATĂ Or, în comunele cu școli mai mici, administrațiile trebuie să improvizeze atunci când vine vorba de spațiile de școlarizare ale învățăceilor. În comuna constănțeană Cuza Vodă, copiii de clasa 0 nu învață la școală, ci la căminul cultural din localitate. Asta pentru că la școală nu sunt suficiente săli pentru cele două clase pregătitoare organizate. În plus, numărul copiilor crește de la an la an, așa că, în timp, vor fi înființate noi clase pentru care nu există săli în școală și nici căminul cultural nu mai are spații suficiente. Așa că administrația locală are în plan extinderea clădirii școlii cu cel puțin trei săli. „Momentan am amenajat două săli de clasă la căminul cultural, dar n-o să putem să-i ținem acolo pe copii la nesfârșit. Au condiții acolo, dar nu ca la școală. Plus că am închis zona de la cămin în care sunt aceste săli, deci nici acolo nu mai pot fi organizate evenimente ca înainte”, ne-a explicat primarul comunei Cuza Vodă, Nicolae Horneț.

PROMISIUNI, DAR NIMIC CONCRET În acest sens, autoritățile încearcă să facă rost de bani măcar pentru a putea începe proiectarea. Din păcate, acest lucru este cu atât mai dificil cu cât Primăria deja se confruntă cu unele dificultăți din cauza unor arierate care i-au adus o amendă pe 11.000 de lei de la Curtea de Conturi. „Să vedem ce putem face pentru extinderea școlii. Încercăm în stânga și-n dreapta să facem rost de finanțare măcar să începem proiectarea. Avem promisiuni în acest sens, este posibil să facem pe fonduri europene, dar deocamdată nu putem să ne apucăm de nimic”, a mai spus primarul. Însă, dacă proiectul nu va fi demarat până la începerea noului an școlar, preșcolarii se vor înghesui, pur și simplu, în cele două săli de la căminul cultural, pentru că va fi înființată o nouă clasă pregătitoare.