Extrădare respinsă de judecători

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, cererea formulată de Tribunalul din Torino - Italia privind extrădarea lui Claudiu Lucaş, un constănţean de 26 de ani, suspectat că ar face parte dintr-o reţea de falsificatori de carduri. El este cerut de italieni deoarece a fost condamnat, în 2007, la un an şi opt luni de închisoare pentru acest gen de fapte, din care a executat nouă luni şi 27 de zile. Eliberat condiţionat sub supraveghere judiciară cu interdicţie de a părăsi Italia, Lucaş a încălcat condiţiile eliberării şi s-a întors în România, în oraşul său de baştină Constanţa. Autorităţile din Peninsulă au aflat că individul le-a înşelat încrederea şi l-au dat în urmărire internaţională pentru a-l aduce înapoi la Torino, unde să-şi ispşească restul de pedeaspă. Poliţiştii constănţeni au efectuat cercetări şi l-au depistat pe Lucaş la domiciliul său din Constanţa. Judecătorii Curţii de Apel au fost informaţi de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti că Lucaş este anchetat pentru falsificări de carduri şi în ţară, motiv pentru care nu poate fi extrădat în Italia. „Urmărirea penală este în curs de desfăşurare, aşa că, pînă cînd nu îşi termină afacerile judiciare din România, nu îl putem preda autorităţilor italiene”, a declarat purtătorul de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa, judecător Zoiţa Frangu. Decizia de respingere a extrădării nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Procurorii DIICOT au propus instanţei arestarea preventivă a lui Claudiu Lucaş, însă Tribunalul Bucureşti l-a lăsat liber, astfel încît constănţeanul are doar interdicţia de a părăsi ţara. Reamintim că poliţiştii bucureşteni au aflat că rolul lui Claudiu Lucaş în gruparea infracţională era acela de a monta pe ATM-uri un dispozitiv special care citeşte datele de pe cardul utilizatorului şi care era demontat după 24 de ore pentru a fi descărcate datele de pe el. Ulterior erau confecţionate carduri false, iar Lucaş avea sarcina de a le folosi pentru a devaliza conturile bancare.