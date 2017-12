Extrădarea lui Polanski în SUA ar putea dura un an

Procedura de extrădare în SUA a cineastului Roman Polanski, aflat în arest la domiciliu în cabana sa din staţiunea elveţiană Gstaad, ar putea dura un an, a anunţat ministrul elveţian al Justiţiei, Eveline Widmer-Schlumpf. Elveţia a primit, în luna octombrie 2009, cererea de extrădare oficială din partea justiţiei americane, care vrea să-l judece pe regizor pentru o infracţiune comisă cu mai mult de 30 de ani în urmă. Elveţia ar trebui să se pronunţe cu privire la această cerere în săptămânile următoare. După decizia Oficiului federal al Justiţiei cu privire la extrădare, Roman Polanski are posibilitatea de a depune un recurs în faţa tribunalului penal federal, apoi la tribunalul federal. În cazul unui recurs, procedura de extrădare s-ar putea mai putea prelungi, de la câteva luni, la un an.

Roman Polanski a fost arestat pe 26 septembrie, la sosirea sa în Zurich, pe baza unui mandat american, pentru relaţii sexuale cu o tânără de 13 ani, în 1977. După ce a fost închis timp de două luni, regizorul a fost eliberat pe 4 decembrie, plătind o cauţiune de trei milioane de euro, iar în prezent se află în arest la domiciliu, în cabana sa din Gstaad, în aşteptarea unei eventuale extrădări.