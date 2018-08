Extraordinar! Ce se întâmplă de Ziua Marinei la Constanța

Sărbătoarea Ziua Marinei Române promite să fie altfel în 2018. Spectatorii sunt așteptați la cel mai mare spectacol naval din România, în cadrul căruia, mii de marinari, zeci de nave și de aeronave militare își vor sincroniza acțiunile. Activitățile specifice vor continua în Portul Tomis, unde marinarii vor organiza jocuri și concursuri tradiționale marinărești, iar ziua se va încheia cu concertul de muzică militară și retragerea marinarilor cu torțe. De asemenea, Muzeul Național al Marinei Române propune un program intens de activități potrivit tuturor vârstelor și își deschide larg și gratuit porțile pentru public. Slujbele religioase vor da o semnificație aparte praznicului Adormirii Maicii Domnului.

În premieră, anul acesta, Forțele Navale Române organizează Ziua Marinei Române în șapte orașe din țară, anunță Statul Major al Forțelor Navale.

Repetițiile generale pentru cel mai mare spectacol naval din România vor avea loc, concomitent, luni, 13 august, orele 10.00-12.30, în orașele Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Mii de marinari, zeci de nave și de aeronave militare își vor sincroniza acțiunile, pentru a prezenta, în mod impecabil, publicului larg spectacolul naval din data de 15 august. Tot luni, 13 august, de la ora 08.00, va fi organizată pe faleza din Constanța o ceremonie militară pentru acordarea Drapelului de Luptă Batalionului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius“, după care vor fi acordate, din partea conducerii Ministerului Apărării Naționale, distincții și medalii militare.

La fel ca în fiecare an, de Ziua Recunoștinței, marinarii militari vor participa marți, 14 august, începând cu ora 08.30, la ceremonia militară și religioasă, organizată în memoria eroilor militari la Monumentul Marinarilor de pe faleza din Constanța. Exercițiul Naval Forțele Navale Române 18, cel mai mare spectacol naval al anului, este programat miercuri, 15 august, între orele 10.00-12.30, la Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Activitățile specifice vor continua, între orele 13.00-15.00, în Portul Tomis din Constanța, unde marinarii militari vor organiza jocuri și concursuri tradiționale marinărești. Ziua se va încheia cu concertul Muzicii Militare a Forțelor Navale, susținut pe faleza din Constanța, începând cu ora 20.00, iar marinarii militari se vor retrage cu torțe, în intervalul orar 21.00-23.00, în orașele Constanța și Mangalia.

Istoria sărbătorii naționale

Ziua Marinei a fost declarată zi de Sărbătoare Naţională și oficializată la data de 15 august 1902. Atunci, din dorinţa de a atrage turişti, primarul Constanţei, Cristea Georgescu, îi anunţa pe primarii din reşedinţele de judeţ din toată ţara: „Cu ocazia serbării Sfintei Maria, patroana Marinei, în apele Constanţei şi pe uscat se organizează nişte serbări demne de văzut, precum regate, alergări, corabia Argonauţilor şi altele“.

Tot atunci, la bordul crucişătorului „Elisabeta“ a avut loc o slujbă de Te Deum la care a luat parte şi ministrul de Război, Dimitrie A. Sturdza.

Din an în an serbările au sporit în amploare şi semnificaţii, astfel că adeseori Ziua Marinei a fost pusă sub Înaltul patronaj al oficialităţilor de stat, precum Regina Elisabeta, Regele Carol al II-lea sau Ministerul Apărării Naţionale.

Perioada anilor 1960-1990 a fost una neagră în istoria Zilei Marinei, prin politizarea şi accentul propagandistic al evenimentului, în detrimentul încărcăturii spirituale, motiv pentru care a fost despărţită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Revenirea la tradiţie s-a petrecut în 1990, iar în anul 2004, prin Legea 328, ziua de 15 august a fost reinstituită drept Ziua Marinei Române.

Porți deschise la Muzeul Marinei

Cu prilejul acestei sărbători, Muzeul Național al Marinei Române propune publicului un program de activități intens, care se potrivește tuturor vârstelor. În primul rând, iubitorii de artă vor putea participa la nu mai puțin de trei vernisaje: „Marea în culori pe pânză“, semnată de Alexandru Ghinea, membru al Asociației Artiștii Dobrogeni, în Salonul expozițional „Comandor Dimitrie Știubei”, „Introspecție cromatică”, expoziție semnată Mircea Popițiu, în Salonul expozițional „Clio” și „Porți albastre”, în care expun membre ale Atelierului „Comandor Val Donici” (Careul Doamnelor din Liga Navală Română.

Împătimiții sportului cunoscut sub numele de Modelism sunt invitați la deschiderea celei de-a IV-a ediții a Expoziției-concurs de modelism „CUPA TOMIS“. Timp de șapte zile, vizitatorii pot admira modele de nave, de aparate de zbor, blindate și vehicule militare, figurine, instantanee și diorame, precum și modelele feroviare interconectate și machetele de locomotive. De asemenea, se vor organiza work-shop-uri de asamblare machete navale și de aviație și ateliere de măiestrie (matelotaj, împletituri, noduri și brățări din saulă). Și pentru a veni cu totul în slujba vizitatorului, miercuri, 15 august, Muzeul Național al Marinei Române va organiza din nou Ziua Porților Deschise, cu alte cuvinte, veți putea vizita gratuit expoziția permanentă și expozițiile temporare găzduite în această perioadă, între orele 9.00-16.00.

Semnificația sărbătorii

Despre Adormirea Maicii Domnului nu sunt consemnate informații în Sfintele Evanghelii, ci doar în Sfânta Tradiție a Bisericii. Conform acesteia, Arhanghelul Gavriil i-a adus Maicii Domnului vestea că misiunea sa pe pământ se încheie, iar aceasta a mers în Grădina Ghetsimani și s-a rugat. Întorcându-se acasă, și-a luat rămas bun de la cei apropiați. Toți apostolii, în afara Sfântului Apostol Toma, au fost prezenți la înhumare. A doua zi de la înmormântare a sosit și Sf. Ap. Toma, care a vrut să vadă pentru ultima dată trupul Fecioarei, dar, când mormântul a fost deschis, trupul Preasfintei nu mai era acolo, fiind mutat de către Fiul ei în Împărăția Cerurilor, tradiție intrată și în iconografia sărbătorii, care îl înfățișează pe Hristos purtând în brațe o pruncă înfășurată în alb.

Cea mai veche atestare documentară a praznicului Adormirii Maicii Domnului este din Siria, datând din secolul V. Locul originar al sărbătoririi este Ierusalimul, unde se celebrează anual sfințirea unei biserici ridicate între Ierusalim și Betleem, în apropierea unui loc unde Fecioara Maria ar fi poposit înainte de nașterea Domnului. Generalizarea sărbătoririi a avut loc în secolele VI-VII, când împăratul bizantin Mauriciu a rezidit Biserica Maicii Domnului din grădina Ghetsimani și a fixat data praznicului la 15august. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost declarată zi de sărbătoare legală în România, în anul 2008.

Programul slujbelor religioase

Pe 15 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare ce are o importanță aparte pentru locuitorii orașului de la malul Mării Negre, fiind și Ziua Marinei Române. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea următorul program:

Marți, 14 august:

- ora 8.30, ceremonial religios de pomenire a eroilor marinari la Monumentul Marinarilor de pe Faleza Constanța;

- ora 17.00, slujba Vecerniei la biserica Adormirea Maicii Domnului din Constanța (zona Dacia);

- ora 19.00, slujba Vecerniei la biserica Adormirea Maicii Domnului (zona Tomis Mall) din Constanța;

Miercuri, 15 august:

- ora 10.00, slujba de Te Deum pe Faleza constănțeană, din apropierea Comandamentului Marinei Militare, apoi va participa la manifestările dedicate Zilei Marinei;

- ora 11.00, Taina Sfântului Botez pentru 5 copii instituționalizați, la biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Cumpăna.