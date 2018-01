„Extratereștrii“ de la E.M.I.L. aterizează la Constanța

Pe 3 februarie, la ora 20:00, constănțenii au prilejul să se reîntâlnească cu trupa E.M.I.L.!

Be rock, be at Doors Club at 8 o'clock! Formaţia E.M.I.L. a luat fiinţă în martie 2000 şi adoptă stilul punk-rock (second wave), foarte popular în Statele Unite – California în special, cu influenţe din aceeaşi zonă: ska, raggae, dub, upsteady. Apariţia trupei reprezintă o reacţie firească la scena rock a anilor `98-`00.

În vara anului 2000, trupa are mai multe invitații la posturile de televiziune Prima, ProTV, TVR, MCM şi Atomic, iar pe 8 decembrie 2000 are loc şi debutul live al grupului.

E.M.I.L. susține numeroase concerte în țară, dar și în străinătate. În 2007 deschid concertul trupei britanice Toy Dolls, în cadrul festivalului Stufstock Greenfest și tot în același ani urcă pe scenă în deschiderea concertului legendarei trupe americane de punk-rock NOFX, ce are loc la Bucureşti, în cadrul turneului mondial „Wolves in wolves clothing”.

Componența trupei E.M.I.L. (inițialele vin de la prescurtarea expresiei „Extratereștrii Merg Iarna La Ski”): Sorin Bădulescu – voce, Barbu Niculae – chitară bass, Andrei Stoianovici – chitară, Eugen Imecs – tobe.

Discografie: Cocktail Verde (2003); Rom, Fum și Vanilie (2005); Știu, ți se pare absurd… (2009); Imens (2015).

Prețul unui bilet este 30 de lei. Info și rezervări la tel.: 0763661622.