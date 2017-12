Extratereştrii există!

O notă internă şi secretă, publicată de FBI pe internet, dovedeşte faptul că extratereştrii chiar există. Cotidianul britanic ”Daily Mail” relatează că nota conţine informaţii despre extratereştrii care au aterizat în New Mexico, Statele Unite, în iulie 1947. Dosarul, cunoscut sub numele de Roswell, după oraşul în care s-ar fi petrecut strania întâmplare, a fost ţinut strict secret până acum.

FBI-ul a publicat pe site-ul The Vault mii de documente despre OZN-uri şi creaturi din spaţiu. Printre acestea şi nota adresată directorului FBI de Guy Hottel, un agent special de la biroul din Washington. În martie 1950, agentul dezvăluia că un anchetator al forţelor aeriene a declarat că a găsit în New Mexico trei farfurii zburătoare. Obiectele erau circulare şi cu un diametru de 15 metri. În fiecare OZN erau trei cadavre cu formă umană, care măsurau doar 90 de centimetri, scria agentul FBI. Cadavrele erau îmbrăcate în haine metalice cu o textură foarte fină iar trupurile erau bandajate asemenea piloţilor de încercare. Agentul FBI mai scria că OZN-urile au fost găsite în New Mexico pentru că în zonă exista un radar foarte puternic, care ar fi interferat cu sistemele de control ale farfuriilor zburătoare. Orăşelul Roswell a devenit celebru după ce au început să circule poveşti despre extratereştrii găsiţi pe câmp, lângă o bază militară, în iulie 1947.

Publicarea notei secrete a FBI va alimenta teoria conspiraţiei potrivit căreia Guvernul american ar fi muşamalizat dosarul Roswell.