ExtravaCANza - Strânge doze de pe jos şi primeşti premii!

În luna iulie 2019 se desfăşoară o nouă ediţie a campaniei de colectare a dozelor din aluminiu, ExtravaCANza, organizată cu scopul de contribui la păstrarea unor plaje curate pe litoralul românesc. Campania ExtravaCANza are loc în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în perioada 12-14 iulie - 19-21 iulie, pe Plaja Cleopatra din staţiunea Mamaia. Asociaţia Alucro şi Reciclad’OR pregătesc două weekend-uri în care cei mai activi turişti se vor bucura de premii speciale pentru dozele colectate (doze de băuturi, pahare de cafea cu capac, tricouri, saltele gonflabile, vouchere de cumpărături, storcatoare), distracţie (concert BIBI) şi alte atracţii menite să le transforme concediul într-o vacanţă specială.

Pe parcursul lunii iulie, Asociaţia Alucro şi Reciclad’OR desfăşoară o nouă ediţie a campaniei de colectare a dozelor din aluminiu pe litoral, ExtravaCANza, oferindu-le turiştilor posibilitatea să se implice în acţiuni de ecologizare a plajelor, dar şi să câştige premii speciale. Campania a debutat pe 5 iulie şi continuă în zilele 12-14 iulie şi 19-21 iulie, pe Plaja Cleopatra din staţiunea Mamaia.

Pentru fiecare cinci doze colectate, turiştii vor putea primi în schimb o doză de suc, bere sau apă minerală. În schimbul a 20 de doze goale, turiştii vor putea învârti Roata Reciclării şi vor câştiga garantat premii pe care le pot folosi chiar şi după terminarea vacanţei. Premiile puse în joc sunt atractive şi asteaptă să fie câştigate: seturi cuţite bucătărie şi curăţător legume, storcătoare de fructe, căşti, căni termice, vase termorezistente, sacoşe din pânză Every Can Counts, saltele de apă, pahare de cafea cu capac, sticle de apă cu bluetooth, seturi travel cosmetice, mingi de apă gonflabile, fotolii de apă, tricouri personalizate Every Can Counts.

În plus, pe 13 iulie, turiştii vor avea acces gratuit la un concert susţinut de BIBI Mihaela Lixandru, o tânără artistă apreciată de milioane de fani. Ultimul weekend al campaniei va fi marcat printr-o competiţie dedicată tuturor celor pasionaţi de volei, în baza unei taxe simbolice de cinci doze.