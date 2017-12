Extremistul Abu Qatada primeşte pensie de handicap în Marea Britanie

Extremistul Abu Qatada va primi o pensie de handicap în valoare de 8.000 de lire sterline, anual (12.000 de euro), informează “Daily Mail” în ediţia electronică. Qatada, considerat liderul spiritual al reţelei al-Qaida în Europa, va primi, săptămînal, o pensie de handicap în valoare de 150 de lire sterline (190 de euro). Omar Mahmoud Mohammed Othman, cunoscut sub numele de Abu Qatada, a fost eliberat din închisoare, săptămîna trecută, fiind plasat sub un control strict la domiciliu. Autorităţile britanice au decis să îi acorde o pensie pentru persoane cu handicap, pentru că sănătatea fizică nu îi permite să muncească. Cu toate acestea, chiar dacă sănătatea i-ar permite, Qatada nu ar putea munci, pentru că are dreptul să părăsească locuinţa în valoare de 800.000 de lire (peste un milion de euro) doar două ore pe zi.