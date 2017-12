Exxon şi OMV au liber la petrolul din Marea Neagră

Gigantul Exxon Mobile va începe să foreze după petrol în largul Mării Negre, în perimetrul Neptun, autorităţile judeţului Constanţa fiind deja informate oficial în acest sens. În plus, a fost încheiată şi o convenţie cu aeroportul Mihail Kogălniceanu şi cu aerodromul Tuzla, unde vor putea opera două elicoptere pentru angajaţii Exxon. Compania americană s-a asociat cu OMV Petrom în proiectul de exploatare a resurselor de petrol din platforma continentală românească a Mării Negre. Demersul a fost accelerat după ce Guvernul a decis că firmele care derulează lucrări de foraje în această zonă să fie scutite de obligaţia de a obţine autorizaţie de construcţii. Mai exact, autorităţile nu doresc să îi facă pe americani să aştepte (mare surpriză!), întrucât investitorii au adus deja o platformă de foraj de mare gabarit în perimetrul Neptun, iar orice întârziere implică nişte costuri uriaşe. La sfârşitul lui iulie, Guvernul a prelungit cu cinci ani perioada în care OMV Petrom are drept de explorare în perimetrul Mării Negre. Ulterior, oficialul ExxonMobil Exploration and Production România, Ian Fischer, a anunţat că prima sondă de explorare ar putea fi forată la finele anului sau la începutul lui 2012 şi că totalul costurilor aferente etapei de dezvoltare şi producţie a perimetrului petrolier Neptun din Marea Neagră vor fi cuprinse între 3 şi 10 miliarde dolari, dacă faza de explorare se va încheia cu succes.