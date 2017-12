ExxonMobil vrea să investească în perimetrul românesc din Marea Neagră

Gigantul american ExxonMobil, unul din cele mai mari grupuri din lume, vrea să investească între trei şi zece miliarde de dolari în perimetrul Neptun din Marea Neagră, pe care îl are în concesionare împreună cu cea mai mare companie românească, Petrom, dacă va găsi ţiţei şi gaze în acel perimetru. ”La sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor vom demara lucrările de forare în perimetrul Neptun din Marea neagră. Costurile pentru drilling sunt de un milion de dolari pe zi, din care jumătate reprezintă închirierea vasului special pentru astfel de activităţi. Forarea la o singură sondă ar putea dura între 30 şi 135 de zile. Dacă vom avea succes şi găsim hidrocarburi în perimetrul Neptun, costul total privind dezvoltarea şi producţia în perimetru se va ridica de la trei până la zece miliarde dolari, investiţii pe care le vom derula împreună cu Petrom”, a declarat, ieri, directorul general al ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd., Ian A. Fischer. Acesta a precizat că în forările în ape la mare adâncime, costurile sunt enorme. ”Dacă vom avea succes, vom avea nevoie de descoperiri multiple, iar riscurile sunt mari. Însă toată lumea ar avea de câştigat, inclusiv România, dacă am descoperi cantităţi mari de ţiţei şi gaze naturale”, a menţionat reprezentantul ExxonMobil.

Între 2008 şi 2011, compania a achiziţionat, procesat şi interpretat studiul de seismică 3D şi studiile geologice făcute la mare adâncime. Este estimat că la sfârşitul acestui an, Petrom va începe explorarea perimetrului Neptun din Marea Neagră, pentru evaluarea potenţialului de hidrocarburi, în parteneriat cu subsidiara companiei americane ExxonMobil. Perimetrul Neptun cuprinde o arie de 9.900 km pătraţi, în zone cu adâncime a apei mării între 50 şi 1.700 metri. Petrom produce, în prezent, pe platforma continentală, cinci zăcăminte comerciale (Lebăda Est, Lebăda Vest, Sinoe şi Pescăruş şi Delta). Totodată, Petrom operează două perimetre offshore (Istria XVIII şi Neptun XIX), însumând o arie de 13.880 km pătraţi.