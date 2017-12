EY: Antreprenorii preferă un sistem fiscal mai simplu şi clar decât reducerea impozitării

Antreprenorii români preferă simplificarea regulilor fiscale şi a reglementărilor privind calcularea taxelor decât reducerile de impozite şi taxe, având în vedere că un start-up are nevoie de 159 de ore pe an pentru a "naviga" prin sistemul fiscal, reducându-si productivitatea, potrivit EY. Simplificarea regulilor fiscale și a reglementărilor referitoare la calcularea obligațiilor fiscale ar avea cel mai semnificativ impact în îmbunătățirea mediului fiscal din România, consideră 60% dintre antreprenorii care au participat la studiul EY "Antreprenorii vorbesc - Barometrul antreprenoriatului românesc", în urcare de la 48% anul trecut. Reducerea fiscalizării veniturilor companiilor se situează pe locul al doilea, cu doar 14% dintre opțiuni, în scădere de la 26%, urmată de dezvoltarea unei agenții guvernamentale care să asiste afacerile noi în respectarea cerințelor fiscale (11%) și de reducerea fiscalizării veniturilor persoanelor fizice (6%). Conform raportului Doing Business 2015 al Băncii Mondiale, o firmă românească la început de drum are nevoie de 159 de ore/an pentru a naviga prin sistemul fiscal, cost care reprezintă o scădere a productivității pentru firma respectivă. Acelaşi raport relevă că în România este nevoie de 8 zile şi de realizarea a 5 proceduri pentru deschiderea unei afaceri, presupunând că toate informațiile necesare înființării sunt disponibile fără costuri de timp și fără a apela la consultanți sau la plăți neoficiale, România plasându-se la acest capitol pe locul 38 din cele 189 de țări analizate, potrivit Mihaelei Matei, Special Projects & Digital Officer, coordonatoarea Barometrului antreprenoriatului românesc. Ea aprecia că una dintre cele mai ieftine soluții pentru a ajuta antreprenorii români să se orienteze în hățișul legislativ, mai ales pentru antreprenorii tineri, sunt resursele online de informare și educare a antreprenorilor în privința conformării cerințelor legislative. "Aceste resurse online, ca și un birou unic online pentru înființarea firmelor, ar simplifica și mai mult procesele de deschidere și administrare a start-up-urilor, lăsând mai mult timp la dispoziția asociaților să se concentreze asupra definirii produselor și serviciilor oferite, câștigarea primilor clienți și optimizarea proceselor de business", spune Matei.

De exemplu, în Estonia, una dintre cele mai digitalizate societăți din Europa și la nivel global, alegerea și verificarea disponibilității numelui pentru noua companie şi înregistrarea efectivă a firmei se pot face integral online. Astfel, crearea noii firme poate dura doar câteva ore și costă 140 de euro. O altă soluție pentru simplificarea fiscalităţii o reprezintă o agenție guvernamentală, precum cea din Marea Britanie, înfiinţată în 2010, responsabilă cu simplificarea sistemului fiscal. Această instituție identifică ariile de legislație fiscală prea complexe pentru companii și persoane fizice, apoi este obligația agenției să analizeze cum pot fi simplificate prevederile și să propună guvernului măsurile spre adoptare.