F16 din dotarea Armatei Române vor începe executarea Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană

Avioanele de luptă F16 din dotarea Armatei Române vor începe, din luna martie, executarea Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană (SLPA) sub comandă naţională, a anunţat, marţi, ministrul Apărării, Gabriel Leş. Ministrul a precizat, într-o postare pe contul său de Facebook, că avioanele F16 vor putea executa şi misiuni internaţionale, după ce escadrila română va obţine certificarea NATO. "Escadrila 53, care are în dotare aeronavele F16, a fost evaluata naţional pentru executarea SLPA şi, la începutul lunii martie, va începe executarea SLPA sub comandă naţională. Aeronavele F16 vor putea executa şi SLPA sub comanda NATO, după ce escadrila va parcurge şi procesul de certificare specific NATO", a scris Leş. El a subliniat că "toate avioanele multirol F16 Fighting Falcon sunt operaţionale şi disponibile pentru executarea misiunilor", precizând că "în cadrul Escadrilei 53 nu există aeronave F16 Fighting Falcon care să fie dezmembrate pentru asigurarea pieselor de schimb".