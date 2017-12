Fabio Capello a semnat ieri cu Real Madrid

La numai o zi după ce şi-a prezentat demisia din postul de antrenor al echipei Juventus Torino, Fabio Capello a sosit la Madrid pentru a semna un contract pe trei sezoane cu Real Madrid. Este prima achiziţie de marcă a noului preşedinte al grupării spaniole, avocatul Ramon Calderon, ales duminică în funcţie de miile de "socios" alb-violeţi. "Capello va fi prezentat astăzi, la ora 12.00, cu mare pompă, în noua sală de presă a stadionului "Santiago Bernabeu". El va semna pentru trei sezoane, dar ultimul an este opţional, dacă una dintre cele două părţi consideră oportun acest lucru", scrie cotidianul madrilen "AS". Capello revine pe banca Realului după nouă ani, el reuşind să cucerească titlul în Spania în sezonul 1996-97.

Sosirea lui Capello a fost anunţată de noul director sportiv Pedrag Mijatovic, fostul jucător al Realului urmînd să devină mîna dreaptă a lui Calderon. Conform ziarului "Marca", Fabio Capello şi-a fixat ca prioritate consolidarea liniei de mijloc a clubului madrilen, prin aducerea lui Mahamadou Diarra (Olympique Lyon) şi a brazilianului Emerson (Juventus Torino). Antrenorul italian l-ar dori şi pe tînărul spaniol Cesc Fabregas, de la Arsenal. "AS" adaugă că Real va începe săptămîna viitoare forcingul pentru achiziţionarea brazilianului Kaka, de la AC Milan, o altă promisiune electorală a lui Calderon, care a declarat că îl va aduce la Madrid şi pe Cristian Chivu.

Fabio Capello are 60 de ani, împliniţi pe 18 iunie, şi a fost un jucător important din fotbalul italian. A debutat la Spal, în 1964, iar peste trei ani s-a mutat la AS Roma, echipă cu care a cucerit primul său trofeu, Cupa Italiei. Din 1969 pînă în 1976 a evoluat la Juventus Torino, apoi a jucat şi pentru AC Milan, unde şi-a încheiat cariera în 1980. A fost internaţional de 32 de ori (opt goluri) şi va fi ţinut minte pentru golul cu care Italia a învins în premieră Anglia pe "Wembley"! Ca antrenor s-a afirmat la AC Milan, în perioada 1991-98 (cu pauza de un an la Madrid), reuşind să cîştige de patru ori în cinci ani Serie A. Echipa lui Baresi şi Maldini era numită "invincibila", pentru seria de 58 de partide fără înfrîngere în campionat, reuşită între 19 mai 1991 şi 21 martie 1993! Milan practica pe atunci un stil de joc departe de catenaccio, cu care a cîştigat în 1994 Liga Campionilor, după un stupefiant 4-0 cu FC Barcelona. Mutat la AS Roma în 1999, Capello a mai cucerit campionatul şi în 2001. După cinci ani petrecuţi în Capitală, a revenit la formaţia pentru care a jucat şapte ani, cîştigînd cu Juventus controversatele ultime două campionate. Palmaresul său mai cuprinde Supercupa Italiei în 1992, 1993, 1994 (Milan) şi 2001 (Roma) şi Supercupa Europei în 1994 (Milan).